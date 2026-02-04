Rauw Alejandro debutará como actor en la cinta 'Viva La Madness'

Rauw Alejandro busca ampliar sus horizontes y ahora también busca romperla en el cine.

Sony Music confirmó que el cantante puertorriqueño hará su debut en el cine con la película "Viva La Madness", cuya producción comenzó este enero.

La cinta, que estará basada en la novela homónima de Connolly, fue escrita por Ritchie y J.J. Connolly y estará dirigida por Guy Ritchie, reconocido por dirigir "Snatch: cerdos y diamantes" del 2000 o "Sherlock Holmes" del 2009.

La película está protagonizada por Jason Statham y contará en su reparto con Jason Isaacs, Vinnie Jones, Babs Olusanmokun, Camila Mendes, el ganador del Emmy Ben Foster y Jonny Lee Miller, además del propio Rauw Alejandro.

Con este nuevo proyecto en su carrera, el dos veces ganador del Grammy Latino se une así a otros cantantes puertorriqueños que han debutado en el cine como Bad Bunny y Residente.

Hasta el momento no se ha oficializado la fecha de estreno de la película.

