Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
versace_pieter_muler_6de976f3d8
Escena

Nombra Versace al diseñador Pieter Mulier nuevo director creativo

La firma italiana nombró al diseñador belga, Pieter Mulier, como nuevo director creativo a partir del 1 de julio, en una decisión clave para relanzar la marca

  • 05
  • Febrero
    2026

La casa italiana de moda de lujo Versace anunció este jueves el nombramiento del diseñador belga Pieter Mulier como su nuevo director creativo, en una decisión que marca el arranque de una nueva fase para la histórica firma ahora bajo control del Grupo Prada.

El creador asumirá funciones el próximo 1 de julio, tras la salida de Dario Vitale, quien dejó el cargo apenas ocho meses después de haber sido designado.

Prada ve un “nuevo capítulo” para la marca

Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace e integrante de la familia Prada, sostuvo que la elección responde a una estrategia clara tras la reciente adquisición de la casa por $1,375 millones de dólares.

“Al evaluar la compra de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para liderar el diseño de la marca”, afirmó en un comunicado, donde destacó que el belga podrá desplegar todo el potencial creativo de la firma y dialogar con su legado estético.

Un diseñador con peso internacional

Cabe destacar que Mulier es una figura ampliamente reconocida en la industria. A lo largo de su carrera ha colaborado con nombres de primer nivel como Raf Simons, Jil Sander, Dior y Calvin Klein.

Desde 2021 encabezaba la dirección creativa de la casa parisina Alaïa, puesto que abandonó recientemente para emprender este nuevo reto en Milán.

Estilo entre arte y sofisticación

Su trabajo se caracteriza por combinar precisión técnica con una estética refinada, además de piezas pensadas para impactar tanto en pasarela como en el mercado.

Para Prada, su incorporación refuerza la apuesta por devolver solidez creativa y cultural a Versace tras un periodo de ajustes internos.

Un relevo marcado por la historia

El cambio llega después de la salida de Vitale y años posteriores a la etapa de Donatella Versace, quien dirigió la casa durante más de dos décadas tras el asesinato de su hermano Gianni, fundador de la firma en 1978.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rtvnoticiasmorelos_2025_04_10_T114327_710_741x486_cc660c54cb
Prada completa la compra de Versace por 1,375 mdd
traje_espacial_prada_67e591cc40
Astronautas vestirán Prada; Axiom revela nuevo traje espacial
publicidad

Últimas Noticias

jesus_angulo_entrenamiento_2026_83cff8986d
Llega Santos al Universitario con una década sin vencer a Tigres
laura_pausini_jjoo_7f5e3c4491
Homenajea Laura Pausini a Armani en apertura de Juegos Olímpicos
IMG_6162_bdad661861
Aumentan los casos de esterilización en mascotas en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×