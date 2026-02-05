Nombra Versace al diseñador Pieter Mulier nuevo director creativo

La casa italiana de moda de lujo Versace anunció este jueves el nombramiento del diseñador belga Pieter Mulier como su nuevo director creativo, en una decisión que marca el arranque de una nueva fase para la histórica firma ahora bajo control del Grupo Prada.

El creador asumirá funciones el próximo 1 de julio, tras la salida de Dario Vitale, quien dejó el cargo apenas ocho meses después de haber sido designado.

Prada ve un “nuevo capítulo” para la marca

Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace e integrante de la familia Prada, sostuvo que la elección responde a una estrategia clara tras la reciente adquisición de la casa por $1,375 millones de dólares.

“Al evaluar la compra de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para liderar el diseño de la marca”, afirmó en un comunicado, donde destacó que el belga podrá desplegar todo el potencial creativo de la firma y dialogar con su legado estético.

Un diseñador con peso internacional

Cabe destacar que Mulier es una figura ampliamente reconocida en la industria. A lo largo de su carrera ha colaborado con nombres de primer nivel como Raf Simons, Jil Sander, Dior y Calvin Klein.

Desde 2021 encabezaba la dirección creativa de la casa parisina Alaïa, puesto que abandonó recientemente para emprender este nuevo reto en Milán.

Estilo entre arte y sofisticación

Su trabajo se caracteriza por combinar precisión técnica con una estética refinada, además de piezas pensadas para impactar tanto en pasarela como en el mercado.

Para Prada, su incorporación refuerza la apuesta por devolver solidez creativa y cultural a Versace tras un periodo de ajustes internos.

Un relevo marcado por la historia

El cambio llega después de la salida de Vitale y años posteriores a la etapa de Donatella Versace, quien dirigió la casa durante más de dos décadas tras el asesinato de su hermano Gianni, fundador de la firma en 1978.

