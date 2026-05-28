Fito Páez dedica videoclip de su nuevo tema a Adolfo Aristarain

El músico argentino Fito Páez presentó este jueves el videoclip de su nuevo sencillo “Las fuerzas armadas del amor”, una producción protagonizada por la actriz Sofía Gala y que está dedicada a la memoria del cineasta Adolfo Aristarain, quien falleció el pasado 26 de abril a los 82 años.

El videoclip abre con la imagen de unas piernas vencidas sobre una escalera, mientras una mujer atraviesa la escena sin detenerse demasiado en lo ocurrido.

La pieza audiovisual fue concebida por Nicolás Ferrario, Ezequiel Mandelbaum y José Fogwill, quien además estuvo a cargo de la dirección.

Las fuerzas armadas del amor! Miralo completo en YouTube!https://t.co/atcG5GeUF1 pic.twitter.com/7oMfml9Fvl — Fito Paez (@FitoPaezMusica) May 28, 2026

A lo largo del video también aparecen diversas figuras ligadas a la cultura argentina, entre ellas los músicos Liliana Herrero y Daniel Melingo, sumándose al tono íntimo y reflexivo que acompaña la canción.

“Las fuerzas armadas del amor” forma parte de “Shine”, el más reciente álbum de Fito Páez, trabajo que representa una etapa de resurgimiento artístico tras el accidente que sufrió el cantante en Madrid en 2024, cuando cayó de una escalera y sufrió múltiples fracturas.

De acuerdo con la agencia de prensa del artista, el videoclip “funciona como una síntesis” del proceso personal y creativo que atravesó Páez desde aquel accidente hasta su regreso a los escenarios y a la producción musical.

La producción audiovisual también sirve como homenaje a Adolfo Aristarain, amigo cercano del músico argentino y una de las figuras más reconocidas del cine iberoamericano.

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