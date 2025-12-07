Podcast
Escena

'Five Nights at Freddy’s 2' domina la taquilla con $63 millones

La secuela lidera la taquilla con $63 millones, pese a malas críticas, y marca el mayor estreno post-Acción de Gracias en la historia

  • 07
  • Diciembre
    2025

“Five Nights at Freddy’s 2” superó todas las expectativas en su debut en Estados Unidos y Canadá, donde recaudó 63 millones de dólares.

La película, inmune a las reseñas negativas, se convirtió en el mayor estreno para un fin de semana posterior a Acción de Gracias y el mayor lanzamiento del año para una cinta PG-13.

Fanáticos impulsan el éxito

Pese a las duras valoraciones, el público respondió de forma entusiasta: 70% de los asistentes afirmó que recomendaría la película. El fenómeno confirma el peso del público joven y gamer, habitualmente subestimado.

La secuela, dirigida por Emma Tammi y escrita por Scott Cawthon, regresó con Josh Hutcherson, Matthew Lillard y Elizabeth Lail. A diferencia de la primera entrega, Universal optó por un estreno exclusivo en salas, una decisión rentable considerando su bajo presupuesto de 36 millones.

Zootopia 2 mantiene fuerza global

En segundo lugar, “Zootopia 2” añadió 43 millones en Norteamérica y alcanzó un imponente acumulado global de 915.8 millones, llevando a Disney a superar la barrera anual de los 5,000 millones de dólares.

“Wicked: For Good” y otros estrenos

“Wicked: For Good” ocupó el tercer sitio con 16.8 millones y un total doméstico cercano a los 297 millones.

El anime “Jujutsu Kaisen: Execution” debutó con 10.2 millones, mientras “Now You See Me: Now You Don’t” sumó 3.5 millones para un acumulado global de 210 millones.

Regreso épico de “Kill Bill”

“Kill Bill: The Whole Bloody Affair” reunió 3.3 millones en su estreno limitado, con funciones agotadas en 70mm y 35mm. Su éxito podría extender su exhibición en salas.

La recaudación anual cruzó ya los 8,000 millones de dólares. Para llegar a los 9,000 millones, advierten analistas, cada estreno deberá superar expectativas.

 


