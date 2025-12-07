James Gunn lanza el primer avance de 'Supergirl'

James Gunn compartió el primer avance oficial de Supergirl, ofreciendo a los fanáticos un primer vistazo de Milly Alcock como Kara Zor-El.

El breve video muestra a la actriz encarnando a la Chica de Acero en acción, tras haber aparecido por primera vez al final de Superman (2025).

El lanzamiento del adelanto llega apenas días después de la presentación de la película en la CCXP25, donde Warner Bros. presentó un stand exclusivo con el traje oficial de Supergirl, referencias a Krypto y vistazos a entornos extraterrestres.

Las imágenes fijas del evento dieron paso ahora a la acción en pantalla, aumentando la expectación por el tráiler completo.

Tráiler completo, a la vuelta de la esquina

Gunn acompañó el avance con un mensaje directo: "Tráiler esta semana".

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, la industria prevé que el material completo se estrene durante la semana del 8 de diciembre de 2025, dando inicio a la fase intensa de promoción de la película.

Elenco y equipo creativo

La película, dirigida por Craig Gillespie con guion de Ana Nogueira, finalizó su rodaje principal en mayo de 2025.

Alcock repite como Kara Zor-El, mientras que Jason Momoa debuta en la franquicia como Lobo, personaje que promete acción y carisma.

Supergirl se basa en la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King y Bilquis Evely, explorando una versión más compleja y ruda de la última hija de Krypton.

Conexión con el Universo DC

Esta película forma parte del nuevo Universo DC supervisado por James Gunn y Peter Safran.

Después del estreno de Superman, Supergirl será la siguiente historia del capítulo 1: "Dioses y Monstruos".

La película permitirá a los fans ver cómo Kara Zor-El se consolida como heroína independiente y expande el universo cinematográfico.

Estreno confirmado para 2026

Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

La producción promete efectos espectaculares, entornos extraterrestres y personajes icónicos que conectan con el resto del Universo DC.

Los fans esperan ansiosos la llegada del tráiler completo, que mostrará más detalles de la historia y la interpretación de Alcock como la emblemática heroína.

Comentarios