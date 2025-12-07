Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_12_07_T163940_610_4440012afa
Escena

James Gunn lanza el primer avance de 'Supergirl'

James Gunn comparte el primer adelanto de Supergirl, revelando a Milly Alcock como Kara Zor-El y preparando el tráiler completo

  • 07
  • Diciembre
    2025

James Gunn compartió el primer avance oficial de Supergirl, ofreciendo a los fanáticos un primer vistazo de Milly Alcock como Kara Zor-El.

El breve video muestra a la actriz encarnando a la Chica de Acero en acción, tras haber aparecido por primera vez al final de Superman (2025).

El lanzamiento del adelanto llega apenas días después de la presentación de la película en la CCXP25, donde Warner Bros. presentó un stand exclusivo con el traje oficial de Supergirl, referencias a Krypto y vistazos a entornos extraterrestres.

Las imágenes fijas del evento dieron paso ahora a la acción en pantalla, aumentando la expectación por el tráiler completo.

Tráiler completo, a la vuelta de la esquina

Gunn acompañó el avance con un mensaje directo: "Tráiler esta semana".

G7lx5rtXwAA97Ln (1).jfif

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, la industria prevé que el material completo se estrene durante la semana del 8 de diciembre de 2025, dando inicio a la fase intensa de promoción de la película.

Elenco y equipo creativo

La película, dirigida por Craig Gillespie con guion de Ana Nogueira, finalizó su rodaje principal en mayo de 2025.

Alcock repite como Kara Zor-El, mientras que Jason Momoa debuta en la franquicia como Lobo, personaje que promete acción y carisma.

large_escena_momoa_lobo_0e292d98d1.jfif

Supergirl se basa en la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow de Tom King y Bilquis Evely, explorando una versión más compleja y ruda de la última hija de Krypton.

Conexión con el Universo DC

Esta película forma parte del nuevo Universo DC supervisado por James Gunn y Peter Safran.

EH UNA FOTO - 2025-12-07T164227.541.jpg

Después del estreno de Superman, Supergirl será la siguiente historia del capítulo 1: "Dioses y Monstruos". 

La película permitirá a los fans ver cómo Kara Zor-El se consolida como heroína independiente y expande el universo cinematográfico.

Estreno confirmado para 2026

Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026.

G0vu6cxXkAAXSYL.jfif

La producción promete efectos espectaculares, entornos extraterrestres y personajes icónicos que conectan con el resto del Universo DC.

Los fans esperan ansiosos la llegada del tráiler completo, que mostrará más detalles de la historia y la interpretación de Alcock como la emblemática heroína.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T094106_409_a9285d1f46
Guillermo del Toro y Frankenstein arrasan en Globos de Oro 2026
EH_DOS_FOTOS_2025_12_08_T084318_570_3654a02961
Taylor Swift y Selena Gomez brillan en juego de los Chiefs
EH_UNA_FOTO_2025_12_08_T082513_472_5424b9b051
Zootopia 2 arrasa en taquilla y roza los 1000 millones
publicidad

Últimas Noticias

ataque_tepalcingo_morelos_cinco_muertos_0fe09fa110
Ataque en carretera de Morelos deja cinco muertos
Sufren_sequia_moderada_al_norte_de_Tamaulipas_918d03f884
Tamaulipas sufre sequía moderada por bajo almacenamiento hídrico
2d3203e4_5f1b_4c1d_9eb9_68545040e64b_892bdf19f8
Acude Adalina Dávalos al CODE por disputa legal con "El Bronco"
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
publicidad
×