Cerrar X
escena_flea_66b9b7a9a1
Escena

Flea, de los RHCP, lanza su primer adelanto de su álbum solista

'A Plea' es el primer adelanto de su álbum solista previsto para 2026, un regreso a sus raíces de jazz con un tema instrumental y un video dirigido por su hija

  • 02
  • Diciembre
    2025

Michael Peter Balzary, mejor conocido como "Flea" y por ser el bajista de los Red Hot Chili Peppers (RHCP), volverá a sus orígenes como músico de jazz con su primer álbum como solista, el cual saldrá en 2026 y cuyo primer single se titula "A Plea", el cual salió este martes.

"A Plea" es una canción de casi ocho minutos de puro instrumental, en la cual, hacia el final de ella, podemos escuchar voces habladas del propio músico.

De acuerdo a un comunicado compartido por el sello Nonesuch Records, el tema es "una invitación a construir un puente, encender una luz, hacer algo hermoso y ver que alguien se lo dé a alguien”.

La canción fue escrita e interpretada por el propio Flea, además de que el bajo como la trompeta fueron interpretados por el mismo.

El tema también incluye la participación de la contrabajista Anna Butterss y al guitarrista Jeff Parker, así como al baterista Deantoni Parks, al percusionista Mauro Refosco, al flautista alto Rickey Washington y al trombonista Vikram Devasthali. Chris Warren contribuye con la voz, junto con el productor de la canción, Josh Johnson, quien también toca el saxofón alto.

En cuanto al video oficial, este fue dirigido por la hija del bajista, Clara Balzary, y en el metraje se muestra a Flea bailando entre espacios de luz y oscuridad en una coreografía creada por Sadie Wilking.

Flea declaró que "A Plea" expresa un "anhelo de un lugar más allá, un lugar de amor, donde pueda expresarme y ser yo mismo. Siempre intento ser yo mismo".

Este es el primer proyecto en solitario de Flea, quien desde 1983 no ha parado de producir música junto a RHCP, con quien ha realizado 13 álbumes de estudio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_29_T131848_113_0bb397eafe
Dove Cameron se comprometió con Damiano David
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_t_mec_trump_75f2bbf310
Trump amenaza con dejar expirar el T-MEC y buscar nuevo acuerdo
nl_samuel_cancha_355_3ca12f9e49
Previo a sorteo FIFA, Samuel entrega cancha y juega cascarita
escena_lafourcade_kevin_kaarl_2daab26538
El 'power mexicano' domina los 50 grandes álbumes en español
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
IMG_3359_b0c1ae0591
Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo
publicidad
×