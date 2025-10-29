Cerrar X
Escena

Dove Cameron se comprometió con Damiano David

Dove Cameron, exestrella de Disney, y Damiano David, vocalista de Måneskin, se han comprometido tras dos años de noviazgo, según reveló TMZ

Dove Cameron, exestrella de Disney, y Damiano David, vocalista de Måneskin, se han comprometido tras dos años de noviazgo, según reveló TMZ.

La pareja fue captada en Sídney, Australia, caminando del brazo, mientras Dove lucía un llamativo anillo de diamante en su dedo anular izquierdo.

Su historia de amor comenzó en 2022, cuando se conocieron en los MTV VMAs. Los rumores surgieron en septiembre de 2023 tras un concierto de Måneskin en Nueva York, donde tuvieron su primera cita backstage.

En noviembre de ese año fueron vistos besándose en la playa de Bondi, Australia, y en febrero de 2024 debutaron oficialmente en la alfombra roja de la Gala Pre-Grammy con un beso apasionado.

Desde entonces, han asistido juntos a eventos como la Met Gala, fiestas de los Oscars y partidos de la AS Roma. Dove describe a Damiano como “el hombre más amable y generoso que he conocido”, mientras él asegura que es “la relación más saludable de mi vida”.

En mayo de 2025, Damiano lanzó su álbum solista Funny Little Fears, con canciones dedicadas a Dove, y en septiembre ella presentó Whatever You Like, con videos íntimos de la pareja. 

Hace unas semanas, Dove celebró "los 2 mejores años de mi vida" en Instagram con fotos románticas. Damiano respondió: "La mejor parte de estar vivo ".

