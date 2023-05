Florencia Alducin denuncia abuso policial en Querétaro

La actriz Florencia Alducin denunció en que fue atacada por policías municipales de Querétaro el pasado 10 de mayo.

Mediante sus redes sociales la conductora de Televisa reveló que el conflicto inició por un choque automovilístico.

Alducin contó que tras el accidente vial tuvo un altercado con la conductora del otro vehículo, pues esta se negó a pagar los gastos. Sin embargo, al final la actriz dejó que el representante de su aseguradora se hiciera cargo y se retiró del sitio.

Apenas cinco minutos después de esto, la conductora precisó que ocho patrullas la persiguieron.

Cuando la alcanzaron, elementos de seguridad, entre los que se encontraban hombres y mujeres se habrían subido a su auto y la sacaron del cabello. Luego la subieron a la fuerza a una patrulla donde comenzaron a golpearla, herirla con navajas y manosearla.

En un video de Instagram, la actriz compartió su testimonio y mostró las agresiones físicas que sufrió en varias partes del cuerpo.

De acuerdo con la víctima, el peritaje de un médico reveló que tiene 43 lesiones, y mostró que tiene golpes en las costillas, además de que la ropa con la que fue detenida se la rompieron.

“Hago responsable al gobierno de Kuri y a la Fiscalía General porque nunca me dejaron tomar una declaración. Durante el trayecto me fueron pegando y yo me defendía porque no me dejaban hacer nada”, dijo en la transmisión en vivo.