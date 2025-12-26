Lleva Igualdad e Inclusión apoyo para migrantes de CasaNicolás

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y fomentar la convivencia entre la población en tránsito, la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León encabezó una jornada de apoyo y acompañamiento en el albergue CasaNicolás.

Durante la visita, la dependencia estatal hizo entrega de insumos básicos como cobijas y colchonetas, destinados a mejorar las condiciones de estancia de hombres y mujeres que se encuentran temporalmente en la entidad, buscando mejores oportunidades.

Un momento de unión familiar

La titular de la Secretaría, Martha Herrera, destacó que más allá de la entrega de apoyos materiales, la intención principal fue generar un espacio de cercanía y calidez humana para quienes se encuentran lejos de sus hogares.

“Quisimos hacer este pequeño evento para todas y para todos ustedes, celebrar en familia, tener un momento para abrazarnos, para divertirnos, para celebrar un poco, cenar todos y todas juntas”, expresó Herrera durante el encuentro.

Diversidad cultural en Nuevo León

El evento reunió a cerca de 60 personas de diversas nacionalidades, reflejando la posición de Nuevo León como un punto de encuentro multicultural. Entre los asistentes se encontraban personas originarias de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ghana, Marruecos e Irán.

CasaNicolás continúa su labor como un espacio seguro que ofrece servicios integrales de hospedaje, alimentación, atención médica y psicológica, ahora reforzado por la colaboración gubernamental para dignificar la estancia de las personas migrantes en su paso por el estado.

