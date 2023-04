Foo Fighters planea primer álbum tras muerte de baterista

Hawkins murió el 25 de marzo de 2022 durante una gira sudamericana. Tras esto, el nuevo álbum se lanzará el día 2 de junio de este año.

Los Foo Fighter anunciaron que preparan un nuevo álbum, el primero desde la muerte del baterista Taylor Hawkins.

Los rockeros dijeron en un comunicado que el próximo disco de 10 canciones “But Here We Are” será “una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año”.

El primer sencillo es “Rescued” e incluye la siguiente letra: “I’m just waiting to be rescued/Bring me back to life/Kings and queens and in-betweens/We all deserve the right” (Espero a que me rescaten/Tráeme de vuelta a la vida/ Reyes y reinas y todo lo demás/Todos merecemos el derecho).

El nuevo álbum se lanzará el 2 de junio y es producido por Greg Kurstin y Foo Fighters. Otras de las canciones que incluye son “Hearing Voices”, “Show Me How”, “Nothing At All” y “Rest”, la última de la lista.

Hawkins murió el 25 de marzo de 2022 durante una gira sudamericana con la banda. Tenía 50 años.

Con información de AP.