EUA mantiene en pausa el proceso contra Cabeza de Vaca: Gobierno

Estados Unidos sigue sin proceder contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a pesar de que se envió una solicitud para su detención provisional desde agosto del 2025.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó el rezago de 269 solicitudes pendientes de extradición o detención provisional por parte de las autoridades estadounidenses.

“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026 a Estados Unidos. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno”, afirmó Sheinbaum.

Ante esto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dio a conocer parte del listado de las solicitudes, así como las cifras de peticiones realizadas.

"¿Qué sucedió con nuestra solicitud de detención provisional? Se solicitó información adicional, después se nos solicitó presentar una solicitud formal".

Entre ellas, se destacó el exgobernador de Tamaulipas que, según las autoridades federales, cuenta con una solicitud sobre detención provisional, a la cual se le solicitó información adicional.

El exfuncionario es acusado del uso ilícito de atribuciones y facultades, así como de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aseguraron que dicha requisición entra en los 47 casos en que el gobierno estadounidense solicitó información complementaria antes de avanzar en el procedimiento.

El pasado 16 de febrero se dio a conocer que el exmandatario estatal cuenta con una orden de aprehensión vigente, luego de que el juez responsable del Séptimo Distrito sigue vigente por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

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Suprema Corte derriba último escudo de Cabeza de Vaca

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación canceló el amparo que todavía protegía al exgobernador de Tamaulipas frente a la orden de aprehensión en su contra.

Con esa decisión, la Fiscalía General de la República queda habilitada para ejecutar el mandamiento judicial contra el exmandatario panista, quien se encuentra en Estados Unidos desde finales de septiembre de 2022.

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