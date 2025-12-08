Podcast
Escena

Guillermo del Toro y Frankenstein arrasan en Globos de Oro 2026

Del Toro obtiene múltiples nominaciones por Frankenstein y Diego Luna figura entre los actores mexicanos reconocidos en los Globos de Oro 2026

  • 08
  • Diciembre
    2025

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reveló este lunes a los nominados a los Globos de Oro 2026, donde Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, destacó como una de las producciones más reconocidas del año.

EH UNA FOTO - 2025-12-08T094131.448.jpg

Tal como anticipaban expertos y críticos, la cinta competirá en varias de las categorías principales.

La película retoma el clásico de Mary Shelley con una estética lúgubre y fantástica que ha sido aplaudida por su propuesta visual y narrativa.

Del Toro, quien ha convertido este proyecto en una de sus obras más personales, vuelve a posicionarse entre los directores más influyentes del mundo.

G7pjVf4XUAAttBd.jfif

Las nominaciones clave de Frankenstein

El filme recibió reconocimientos en categorías centrales, entre ellas:

  • Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi
  • Mejor Banda Sonora Original
  • Mejor Director: Guillermo del Toro
  • Mejor Actor en Película de Drama: Oscar Isaac
  • Mejor Película de Drama: Frankenstein

EH UNA FOTO - 2025-12-08T094204.388.jpg

Estas nominaciones colocan a la cinta como una fuerte contendiente no solo para los Globos de Oro, sino también para la próxima temporada de premios, incluidos los Oscar.

Un director acostumbrado al éxito

Guillermo del Toro acumula una trayectoria sólida en los Globos de Oro y estas han sido sus nominaciones previas.

Nominaciones anteriores

El laberinto del fauno (2007): Mejor Película en Lengua No Inglesa

La forma del agua (2018): Mejor Película, Drama, Mejor Director, Mejor Guion

Pinocho (2023): Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original

copia-de-lili-diaz-2024-04-25t153055.090.jpg

Premios ganados

Mejor Director (2018): La forma del agua

Mejor Película Animada (2023): Pinocho

Guillermo-del-Toro-Pinocchio-principal.jpg

¿Cuándo se celebrarán los Globos de Oro 2026?

La edición número 83 de los Globos de Oro se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Guillermo del Toro vuelve a demostrar con "Frankenstein" por qué es uno de los grandes narradores del cine contemporáneo, llevando una vez más el nombre de México a lo más alto.


Comentarios

