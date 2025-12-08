Guillermo del Toro y Frankenstein arrasan en Globos de Oro 2026
Del Toro obtiene múltiples nominaciones por Frankenstein y Diego Luna figura entre los actores mexicanos reconocidos en los Globos de Oro 2026
- 08
-
Diciembre
2025
La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reveló este lunes a los nominados a los Globos de Oro 2026, donde Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, destacó como una de las producciones más reconocidas del año.
Tal como anticipaban expertos y críticos, la cinta competirá en varias de las categorías principales.
La película retoma el clásico de Mary Shelley con una estética lúgubre y fantástica que ha sido aplaudida por su propuesta visual y narrativa.
Del Toro, quien ha convertido este proyecto en una de sus obras más personales, vuelve a posicionarse entre los directores más influyentes del mundo.
Las nominaciones clave de Frankenstein
El filme recibió reconocimientos en categorías centrales, entre ellas:
- Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi
- Mejor Banda Sonora Original
- Mejor Director: Guillermo del Toro
- Mejor Actor en Película de Drama: Oscar Isaac
- Mejor Película de Drama: Frankenstein
Estas nominaciones colocan a la cinta como una fuerte contendiente no solo para los Globos de Oro, sino también para la próxima temporada de premios, incluidos los Oscar.
Un director acostumbrado al éxito
Guillermo del Toro acumula una trayectoria sólida en los Globos de Oro y estas han sido sus nominaciones previas.
Nominaciones anteriores
El laberinto del fauno (2007): Mejor Película en Lengua No Inglesa
La forma del agua (2018): Mejor Película, Drama, Mejor Director, Mejor Guion
Pinocho (2023): Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original
Premios ganados
Mejor Director (2018): La forma del agua
Mejor Película Animada (2023): Pinocho
¿Cuándo se celebrarán los Globos de Oro 2026?
La edición número 83 de los Globos de Oro se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
Guillermo del Toro vuelve a demostrar con "Frankenstein" por qué es uno de los grandes narradores del cine contemporáneo, llevando una vez más el nombre de México a lo más alto.
