‘Dune: Parte Tres’ desata furor con su primer tráiler

El esperado primer tráiler de Dune: Parte Tres finalmente vio la luz, desatando el entusiasmo de los fans por el cierre de la ambiciosa trilogía dirigida por Denis Villeneuve.

La cinta, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, marcará el desenlace de la historia de Paul Atreides, con una narrativa más intensa, política y trágica basada en la novela Dune Messiah de Frank Herbert.

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Primer vistazo: poder, guerra y destino

El adelanto arranca con una conversación íntima entre Chani y Paul, interpretados por Zendaya y Timothée Chalamet, respectivamente, anticipando el peso emocional que tendrá la historia.

A lo largo del tráiler, se muestran escenas de масштаб épico: batallas, multitudes venerando a Paul, ya consolidado como emperador, y un ambiente marcado por la tensión y el conflicto.

“No tengo miedo a morir, pero no debo morir todavía”, se escucha en voz en off, reflejando el dilema del protagonista frente a su destino.

La película reúne nuevamente a figuras clave como Florence Pugh, Javier Bardem, Rebecca Ferguson y Josh Brolin.

Entre las novedades destaca la incorporación de Robert Pattinson, quien interpretaría a Scytale, así como la posible expansión del papel de Anya Taylor-Joy dentro de la historia.

A diferencia de las entregas anteriores, Dune: Parte Tres explorará las consecuencias del ascenso de Paul, incluyendo conspiraciones, traiciones y el impacto de su liderazgo en el universo.

El filme también profundizará en la relación con Chani y en figuras clave como Irulan, en una narrativa que promete ser más introspectiva y compleja.

Una franquicia histórica

Las dos primeras entregas, Dune: Parte Uno y Dune: Parte Dos, acumulan más de mil millones de dólares en taquilla global y múltiples premios Óscar, consolidando la saga como una de las más importantes de la ciencia ficción contemporánea.

El universo también se ha expandido con la serie Dune: Prophecy, ambientada miles de años antes de los события de Paul Atreides.

El lanzamiento del tráiler confirma que el final de la saga apostará por una escala aún mayor, tanto en lo visual como en lo narrativo, posicionando a Dune: Parte Tres como uno de los estrenos más esperados de 2026.

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