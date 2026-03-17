Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
H_Do_E_Hdc_XAAE_Ub75_42c77b803e
Escena

‘Dune: Parte Tres’ desata furor con su primer tráiler

El esperado primer tráiler de Dune: Parte Tres de Denis Villeneuve, llega a su desenlace con un tono más oscuro y político

  • 17
  • Marzo
    2026

El esperado primer tráiler de Dune: Parte Tres finalmente vio la luz, desatando el entusiasmo de los fans por el cierre de la ambiciosa trilogía dirigida por Denis Villeneuve.

La cinta, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, marcará el desenlace de la historia de Paul Atreides, con una narrativa más intensa, política y trágica basada en la novela Dune Messiah de Frank Herbert.

Primer vistazo: poder, guerra y destino

El adelanto arranca con una conversación íntima entre Chani y Paul, interpretados por Zendaya y Timothée Chalamet, respectivamente, anticipando el peso emocional que tendrá la historia.

HDoEHdvbEAAmknf.jfif

A lo largo del tráiler, se muestran escenas de масштаб épico: batallas, multitudes venerando a Paul, ya consolidado como emperador, y un ambiente marcado por la tensión y el conflicto.

“No tengo miedo a morir, pero no debo morir todavía”, se escucha en voz en off, reflejando el dilema del protagonista frente a su destino.

La película reúne nuevamente a figuras clave como Florence Pugh, Javier Bardem, Rebecca Ferguson y Josh Brolin.

HDoBlZzXUAA_ncr.jfif

Entre las novedades destaca la incorporación de Robert Pattinson, quien interpretaría a Scytale, así como la posible expansión del papel de Anya Taylor-Joy dentro de la historia.

A diferencia de las entregas anteriores, Dune: Parte Tres explorará las consecuencias del ascenso de Paul, incluyendo conspiraciones, traiciones y el impacto de su liderazgo en el universo.

HDoD82TaoAAtk2_.jfif

El filme también profundizará en la relación con Chani y en figuras clave como Irulan, en una narrativa que promete ser más introspectiva y compleja.

Una franquicia histórica

Las dos primeras entregas, Dune: Parte Uno y Dune: Parte Dos, acumulan más de mil millones de dólares en taquilla global y múltiples premios Óscar, consolidando la saga como una de las más importantes de la ciencia ficción contemporánea.

El universo también se ha expandido con la serie Dune: Prophecy, ambientada miles de años antes de los события de Paul Atreides.

El lanzamiento del tráiler confirma que el final de la saga apostará por una escala aún mayor, tanto en lo visual como en lo narrativo, posicionando a Dune: Parte Tres como uno de los estrenos más esperados de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

H_Dslk_1_Wg_A_Avbo_H_3f581de846
Spider-Man: Brand New Day revela giro oscuro en su primer tráiler
EH_UNA_FOTO_2026_01_13_T121853_792_7cce2e1cec
Wall Street cierra en verde pese a volatilidad por Medio Oriente
escena_dune_3_fb14beab79
Revelan las primeras imágenes de la tercera entrega de 'Dune'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_18_at_1_49_51_PM_6a175d0016
NL lidera turismo y genera derrama de más de $14,000 millones
sheinbaum_88_aniversario_expropiacion_petrolera_1d6ba4d8de
Sheinbaum atribuye reducción a deuda de Pemex a leyes secundarias
ap_7509160185_custom_032d6b8496873b459b2ff478d37e4d1a0dfc1571_9fd0a3bcf8
César Chávez es acusado de abusar sexualmente durante décadas
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×