Sube canasta básica y se ubica en $2,085 pesos

La canasta básica en el país continúa reportando cifras al alza, en línea con la escalada inflacionaria. Según un monitoreo realizado por Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta la variación de precios de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) resultó en $2,085.33 al aumentar su precio en promedio $22.91, lo que significa una variación al alza de 1.11%.

Los cinco estados en donde la CBA presenta mayor variación de precios fueron Campeche con 15.58%, Durango con 6.06%, Tamaulipas con 5.92%, Quintana Roo con 4.63% y Coahuila con 4.15 por ciento.

En tanto que los estados en donde la CBA resultó más cara fueron Estado de México con $2,353.00, Nayarit con $2,319.00, Tabasco con $2,307.00, Colima con $2,301.00 y Durango con $2,293.00.

En el caso de Nuevo León, la CBA se ubica al cierre de la primera quincena de marzo en $2,193.50 pesos.

Los productos que aumentaron más su precio en el último mes son jitomate con 60.33% (al pasar de $28.13 a $45.09), limón con 20.14% (de $36.16 a $43.44), tomate verde con un alza de 10.22% (de $42.95 a $47.34), pollo entero con un aumento de 4.44% (de $77.38 a $80.81) y papa con un repunte de 4.07% (de $33.05 a $34.39).

“Si consideramos que en México las familias se integran en promedio por cuatro personas, el gasto mensual en alimentos supera los $10,000. Bajo esta referencia, para millones de hogares que viven con un salario mínimo ($9,582.47) el ingreso ni siquiera alcanza para cubrir el costo de la alimentación básica”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

En medio de este contexto, la inflación se convierte en un flagelo, más que un impuesto, que golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, aquellos que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, $90 centavos de cada peso.

De igual manera señaló que la inflación, cambio climático y guerras presionan el precio de los alimentos, lo que encarecerá aún más los alimentos en los próximos meses.

“Estos conflictos armados, al final del día, terminarán por encarecer aún más los alimentos hasta en un 40% a partir del encarecimiento del petróleo y la complicación que esto provoca en las cadenas de producción y suministro de los insumos que mueven el mercado global y que los pueblos demandan”.

De cara a 2026, la perspectiva apunta a un escenario en donde el costo de los alimentos seguirá estando por encima del salario mínimo, presionado con esto la inflación y afectando directamente a las familias que día a día luchan por llevar sustento a sus hogares”, sentenció

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