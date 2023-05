¡Habrá 'Rápidos y Furiosos' para rato! Confirman trilogía

Tal parece que estamos más lejos de la recta final de “Rápidos y Furiosos”, al menos más de lo que pensábamos, y es que la recién estrenada en cines de Estados Unidos ‘Fast X’ sería el gran final para esta saga de películas de carreras y mucha acción.

Sin embargo, el día de ayer, en la premier de la cinta que se realizó en Roma, Italia, hubo una fuerte revelación por parte de dos de sus protagonistas: Vin Diesel y Michelle Rodriguez.

El dúo de amigos, y pareja en la ficción, estaban siendo entrevistados por los medios, cuando de repente ‘Toretto’, personaje de Diesel, dio un importante detalle que apunta a que ‘Fast X’ se convertirá en una trilogía, para finalmente despedir a los personajes que han estado presentes en la pantalla desde 2001.

Did #VinDiesel & #MichelleRodriguez just confirm #FastX will be a Trilogy? Live on Stage from #Rome #fastandfurious #fastandfurious10 #Fast10 pic.twitter.com/wcIQox7ZEk