Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno

El FC Barcelona cerró el año con una victoria clave al imponerse 2-0 al Villarreal en el Estadio de La Cerámica, resultado que le permitió asegurar de manera matemática el llamado campeonato de invierno al finalizar la primera vuelta de LaLiga como líder.

Con este triunfo, el conjunto blaugrana alcanzó 46 puntos, cuatro más que su principal perseguidor, el Real Madrid, y reafirmó su condición de favorito rumbo al cierre de la temporada.

Goles y control azulgrana

El marcador se abrió temprano gracias a un penal convertido por Raphinha al minuto 12. El brasileño fue una constante amenaza y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo al larguero.

La sentencia llegó en la segunda mitad, cuando la joven figura Lamine Yamal aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el 2-0 definitivo al minuto 63.

Villarreal, condicionado por la expulsión

El Villarreal intentó reaccionar, pero vio anulado un gol por fuera de juego previo a un autogol de Jules Koundé. Además, el partido se complicó para los locales tras la expulsión del portugués Renato Veiga al minuto 39, lo que dejó al Submarino Amarillo con diez hombres.

Con este resultado, el Villarreal cerró un diciembre complicado, cayendo al cuarto lugar de la tabla y quedando prácticamente eliminado de la Liga de Campeones.

La única nota negativa para el Barcelona fue la salida de Jules Koundé en los minutos finales debido a un problema físico, cuya gravedad aún está por confirmarse.

Atlético de Madrid sube al tercer lugar

El Atlético de Madrid aprovechó el tropiezo del Villarreal para colocarse tercero en la clasificación con 37 puntos, tras vencer al Girona con goles de Koke, Conor Gallagher y Antoine Griezmann.

Así cerró LaLiga en 2025

La Fecha 17 marcó el cierre de la actividad futbolística en España durante 2025. El torneo se reanudará el viernes 2 de enero con la Jornada 18, mientras que el Barcelona enfrentará el derbi ante el Espanyol un día después.

Tabla de posiciones (primeros seis lugares):

FC Barcelona – 46 pts

Real Madrid – 42 pts

Atlético de Madrid – 37 pts

Villarreal – 35 pts

Espanyol – 30 pts

Real Betis – 25 pts

El Barcelona despide el año como líder y con el panorama a favor para pelear por el bicampeonato de LaLiga.

Comentarios