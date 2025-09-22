Cerrar X
Escena

Harlem Globetrotters celebran 100 años con gira en México en 2026

Los Harlem Globetrotters celebran su gira del centenario en México con presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en octubre de 2026

  • 22
  • Septiembre
    2025

La leyenda del baloncesto espectáculo regresa a nuestro país con la Gira del Centenario, que conmemora 100 años de jugadas imposibles, humor, convivencia con fans y un legado que ha marcado generaciones.

Los Harlem Globetrotters se presentarán el 4 de octubre de 2026 en la Arena CDMX, el 10 de octubre en la Arena Guadalajara y el 11 de octubre en la Arena Monterrey, todos a las 21:00 horas.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 10.16.34 AM.jpeg

Por primera vez, el equipo lucirá jerseys especiales de 100 años en homenaje a su impacto global, enfrentando como siempre a sus eternos rivales, los Washington Generals.

La experiencia se complementa con el debut del Balón Dorado de Spalding®, el acceso previo al partido con el Magic Pass, la cercanía única del Celebrity Court Pass y la tradicional firma de autógrafos en el Quinto Cuarto, gratuita para todos los asistentes.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 10.16.34 AM (1).jpeg

Cabe señalar que los Globetrotters no solo han sido entretenimiento; también han hecho historia, desde romper barreras raciales en la NBA con figuras como Nat “Sweetwater” Clifton, inspirar a leyendas como Wilt Chamberlain y Connie Hawkins, hasta la magia de Curly Neal y Meadowlark Lemon, el equipo ha sido sinónimo de inclusión y espectáculo.

Hoy en día, cuentan con un plantel mixto de atletas de élite que ostentan más de 60 Récords Mundiales Guinness, 18 de ellos logrados solo en el último año.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 10.16.35 AM.jpeg

La venta de boletos para los espectáculos en la Arena CDMX, Arena Guadalajara y Arena Monterrey tendrá las siguientes fechas:

  • Preventa Exclusiva (Tarjetas de Crédito Banco Azteca): Del 23 al 25 de septiembre de 2025, a partir de las 10:00 hrs.
  • Venta al Público en General: A partir del 26 de septiembre de 2025, a las 10:00 hrs.

Los boletos se pueden conseguir a través de la plataforma de Superboletos, o en las taquilas de la Arena Monterrey, Arena Guadalajara y Arena Ciudad de México.


