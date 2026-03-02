Podcast
Harrison Ford recibe premio a la trayectoria en los SAG Awards

Harrison Ford es reconocido por su trayectoria durante la entrega de los SAG Awards, donde el sindicato de actores reconoce lo mejor del año

  • 02
  • Marzo
    2026

La edición número 32 de los Screen Actors Guild (SAG Awards) se realizó con éxito anoche, con la novedad de que cambió y oficializó su nombre por Actor Awards.

La ceremonia, en la que las mejores interpretaciones en cine y televisión son premiadas, reunió a las estrellas más influyentes de la industria en un evento marcado por la diversidad y el reconocimiento al talento emergente.

El momento cumbre de la gala ocurrió cuando el sindicato otorgó su máximo honor a la trayectoria profesional de Harrison Ford, quien fue galardonado con el SAG Life Achievement Award, un reconocimiento a su impacto innegable en la cultura popular y su maestría actoral durante más de cinco décadas.

Al subir al escenario bajo una ovación de pie que duró varios minutos, el intérprete de personajes icónicos como Indiana Jones y Han Solo ofreció un discurso cargado de humildad.

Ford agradeció a sus colegas por la inspiración constante, destacando que su mayor privilegio ha sido la oportunidad de contar historias que conectan a la humanidad a través de la pantalla.

AP26061106822199.jpg

La película de suspenso y vampiros Sinners se alzó como la gran triunfadora de la noche al conquistar el galardón más prestigioso, el de Mejor Reparto en una Película. Su protagonista, Michael B. Jordan, dio la sorpresa de la gala al llevarse la estatuilla como Mejor Actor Protagonista por su interpretación doble.

AP26061019845407.jpg

Jessie Buckley fue reconocida como Mejor Actriz Protagonista por su papel en Hamnet.

En las categorías de televisión, la sátira de Hollywood The Studio arrasó en el ámbito de la comedia con tres premios, incluyendo Mejor Reparto y un emotivo triunfo póstumo para Catherine O'Hara, mientras que el drama médico The Pitt y la serie The Diplomat (con Keri Russell como Mejor Actriz) lideraron las categorías de drama en una ceremonia marcada por el regreso de la nostalgia y el reconocimiento al talento consolidado.

AP26061130135178.jpg

La ceremonia de 2026 no solo celebró los logros individuales, sino que también sirvió como un recordatorio del poder de la actuación para generar cambios sociales.

Con una alfombra roja deslumbrante y una producción fluida transmitida globalmente, los SAG Awards reafirmaron su relevancia como la premiación donde los actores celebran a sus propios pares.

El homenaje a Ford quedará grabado como uno de los hitos más memorables en la historia del sindicato, cerrando con broche de oro una velada dedicada a la excelencia cinematográfica.


