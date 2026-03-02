'Ataque continuará hasta que se logren nuestros objetivos': Trump

“Las operaciones de combate continúan con toda su fuerza y continuarán hasta que se alcancen todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy sólidos”, declaró Trump en una declaración grabada en video, publicada primero en Truth Social. Confirmó la muerte de tres militares estadounidenses y afirmó que probablemente habría más bajas, prometiendo vengar las muertes de estadounidenses.

“Como una sola nación, lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, al mismo tiempo que continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas”, dijo. “Y, lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine”.

Continuó justificando la operación, diciendo que “un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una grave amenaza para todos los estadounidenses… Una vez más, insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura”.

Esta es la segunda declaración en video que publica exclusivamente en Truth Social, su plataforma de redes sociales, que recientemente declaró pérdidas cuantiosas. La plataforma forma parte de Trump Media and Technology Group, una empresa cuyo precio de las acciones ha alcanzado mínimos históricos este mes.

El presidente de EUA también señaló al periódico Daily Mail un posible cronograma para la guerra contra Irán, sugiriendo que los combates podrían prolongarse durante las próximas cuatro semanas.

"Calculamos que serían aproximadamente cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de aproximadamente cuatro semanas, así que, por muy fuerte que sea [Irán], es un país grande, tomará cuatro semanas o menos", afirmó el presidente, refiriéndose a las supuestas experiencias de otras campañas bélicas.

En declaraciones al medio, Trump dijo que no le ha sorprendido ninguno de los resultados de los ataques hasta el momento.

El periódico consiguió el primer comentario del jefe de Estado estadounidense sobre la muerte de tres militares, todavía no identificados públicamente, a causa de los impactos de armas iraníes. El mandatario destacó que estas tres bajas han sido las primeras en su segundo mandato, puesto que el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el bombardeo de las plantas nucleares en Irán en junio pasado transcurrieron sin una sola baja humana.

"Lo hemos hecho bastante bien", señaló y agregó: "Pero son gente estupenda, con historiales extraordinarios".

Comentarios