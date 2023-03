Harry culpa a familia real por demorar juicio contra medios

El príncipe Harry culpó a la familia real por la demora en presentar una demanda por piratería telefónica contra el editor de The Daily Mail, mientras los abogados del periódico argumentaron el miércoles que el caso debería ser desestimado porque no lo presentó lo suficientemente pronto.

El duque de Sussex dijo que 'la Institución', un término que ha usado en otros contextos para referirse al funcionamiento interno del Palacio de Buckingham, le había impedido aprender antes sobre la actividad de The Daily Mail y publicaciones relacionadas al retener información sobre la piratería telefónica.

“La Institución dejó en claro que no necesitábamos saber nada sobre la piratería telefónica, y me dejó en claro que la familia real no se sentó en el banquillo de los testigos porque eso podría abrir una lata de gusanos”, escribió Harry en una declaración de testigo para su demanda.