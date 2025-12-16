Podcast
Finanzas

El dólar cierra el año en $17.96, su nivel más bajo desde 2024

Analistas destacan que el debilitamiento del dólar estadounidense se debe a señales de que la economía estadounidense se ha debilitado

El dólar sigue debilitándose frente al peso en la recta final del año.

Para muestra es que al cierre de la sesión de este martes, la divisa mexicana reportó una apreciación de 0.11% cotizando en alrededor de $17.96 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de $17.99 y un nuevo mínimo del año de $17.92 pesos por dólar.

Se trata de un nivel no visto desde el 22 de julio del 2024, cuando cotizó en $17.99 pesos por dólar.

Con el desempeño de este martes, el peso fue la octava divisa más apreciada en la sesión, lo que ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.10%, de acuerdo con su índice ponderado.

Analistas destacan que el debilitamiento del dólar estadounidense se debe a señales de que la economía estadounidense se ha debilitado. 

Por la mañana, se publicaron los datos de empleo de octubre y noviembre, los cuales mostraron que, en octubre se destruyeron 150,000 posiciones laborales, la mayor pérdida desde diciembre del 2020. 

Esto ocurrió a pesar de que en noviembre se crearon 64,000 posiciones laborales, superando la expectativa del mercado de 51,000.

En el año solamente se han creado 610,000 empleos, siendo la menor creación desde 2009 (sin contar 2020). Además, este año se han revisado a la baja todos los meses, lo que genera la expectativa de que este no será el dato final para noviembre.


