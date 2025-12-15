Podcast
Deportes

¿Por qué expulsaron a Vigón tras Final Toluca-Tigres?

El mediocampista agredió a Franco Romero por burlas después del penal decisivo. Vigón persiguió y golpeó a Romero, siendo expulsado

  • 15
  • Diciembre
    2025

Luego de que Alexis Vega marcara el penal que significó el título para el Toluca, en otro lado de la cancha el futbolista de Tigres, Juan Pablo Vigón, protagonizó un altercado con el volante argentino de los Diablos, Franco Romero.

El mediocampista felino reaccionó ante la burla de Romero lo cual fue presenciado por uno de los árbitros.

¿Qué provocó la agresión de Vigón?

Tras el dramático desenlace de la final del Apertura 2025 en tanda de penales, los jugadores de Toluca corrieron para celebrar junto a su capitán Alexis Vega, pero en el caso de Franco Romero no desaprovechó la oportunidad de burlarse de los felinos.

Juan Pablo Vigón persiguió algunos metros al futbolista ‘choricero’ y le propinó presuntamente un golpe en la cara frente a uno de los árbitros auxiliares quien de forma inmediata lo reportó al juez central César Ramos.

Ambos jugadores vieron el cartón rojo en pleno festejo del cuadro mexiquense.

Previamente, en la transmisión del partido se pudo observar a Vigón burlándose del juvenil de Toluca, Oswaldo Virgen, previo a que cobrara su tiro penal, a manera de presión.

Pese a esto, los dos elementos estuvieron presentes en la cancha del estadio Nemesio Diez durante la ceremonia de entrega de medallas, sin embargo se espera que en el transcurso de las horas se anuncien las correspondientes sanciones.

Así se definió la final del Apertura 2025

Desde los 11 metros los dos equipos llegaron empatados 8-8, tras 11 rondas; el campeón mundial argentino Ángel Correa falló por Tigres y Alexis Vega, que ya había convertido en su primer turno de penaltis, volvió a hacerlo para darle el triunfo a los Diablos.

El entrenador argentino Antonio Mohamed sumó su quinto campeonato, dos menos que los más ganadores de títulos, Ignacio Trelles y el brasileño Ricardo Feretti.


