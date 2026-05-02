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David Beckham celebra 51 años entre gallinas y emotivos mensajes

El exfutbolista británico recibió emotivas felicitaciones de su familia; el silencio público de su primogénito volvió a evidenciar tensiones familiares.

  • 02
  • Mayo
    2026

El exfutbolista David Beckham celebró este sábado su cumpleaños número 51 rodeado del cariño de su círculo más cercano, con mensajes públicos de amor por parte de su esposa Victoria Beckham y tres de sus hijos, además de un regalo tan inesperado como simbólico: varias gallinas para su corral familiar.

La celebración mostró el lado más íntimo del exastro del fútbol inglés, quien pasó parte del día en su residencia de los Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, donde la familia disfruta de una vida más tranquila lejos del foco urbano.

Victoria Beckham: “Eres nuestro mundo”

Victoria Beckham fue la primera en rendir homenaje a su esposo con una publicación en redes sociales cargada de emotividad.

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls describió a David como “el alma más amable y generosa” y lo llamó “el mejor marido, padre, hijo, hermano y amigo”.

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La publicación incluyó fotografías familiares y un video en el que el exjugador aparece sosteniendo cajas con gallinas, regalo que, según explicó, fue de parte de “los chicos”.

Romeo Beckham también dedicó un mensaje afectuoso a su padre, agradeciéndole por todo lo que hace por la familia.

Cruz Beckham compartió recuerdos familiares, mientras Harper, la hija menor de 14 años, publicó uno de los mensajes más personales del día, definiéndolo como “el mejor papá del mundo” y su principal modelo a seguir.

La ausencia que no pasó desapercibida

Sin embargo, el cumpleaños también estuvo marcado por una notable omisión: Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria, no publicó ninguna felicitación pública.

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El silencio reavivó las versiones sobre el distanciamiento entre Brooklyn y el resto del núcleo familiar, una tensión que ha sido objeto de atención mediática desde inicios de año.

Brooklyn, de 27 años, ha expresado previamente su incomodidad con la dinámica familiar y señaló en enero que no buscaba una reconciliación inmediata, acusando a sus padres de priorizar la imagen de la marca Beckham sobre asuntos personales.

Aunque la familia no ha profundizado públicamente en el conflicto, su ausencia en una fecha tan significativa volvió a alimentar especulaciones.


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