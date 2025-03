'I'm Still Here' se impone a 'Emilia Pérez' en los premios Óscar

La película brasileña 'I'm Still Here', protagonizada por la actriz Fernanda Torres y dirigida por Walter Salles, se impuso este domingo a 'Emilia Pérez' en el Óscar a mejor película internacional.

El cineasta brasileño dedicó el galardón a una mujer que, "después de la pérdida que sufrió durante un régimen terrible, decidió no doblegarse y resistir", en relación a la brasileña Eunice Pavia, la protagonista en la que está inspirada esta historia.

El premio, agregó Salles, también va "para las dos mujeres extraordinarias que le dieron vida: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro", madre e hija en la vida real.

La cinta competía contra la favorita en esta cateogría, la francesa 'Emilia Pérez', así como la letona 'Flow', la alemana 'The Seed of Sacred Feed' y la danesa 'The Girl with the Needle'.

'I’m Still Here' cuenta la historia de una madre, interpretada por la aclamada actriz brasileña Fernanda Torres, que se ve obligada a reinventarse cuando la vida de su familia se ve destrozada por un acto de violencia arbitraria durante el control cada vez más estricto de una dictadura militar en Brasil, en 1971.

Por esta interpretación, Torres había logrado ya el Globo de Oro a mejor actriz en una película de drama y también compitió junto a la francesa 'Emilia Pérez' por el galardón a mejor título de habla no inglesa.

La cinta también ganó el Goya a mejor película iberoamericana, y recibió la nominación al mejor proyecto de habla no inglesa en los premios británicos BAFTA.

