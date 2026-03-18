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Escena

IA 'revive' a Val Kilmer para su primera película póstuma

El actor estadounidense Val Kilmer, protagonizará ‘As Deep As The Grave’ gracias a recreación digital avalada por su familia

  • 18
  • Marzo
    2026

El actor estadounidense Val Kilmer regresará a la pantalla grande de manera póstuma gracias a la inteligencia artificial, en la película As Deep As The Grave, proyecto que no pudo filmar antes de su fallecimiento en abril de 2025.

Kilmer había sido elegido para interpretar al padre Fintan, un sacerdote católico con vínculos a la espiritualidad nativa americana. Sin embargo, su delicado estado de salud le impidió rodar escenas. A pesar de ello, el director Coerte Voorhees decidió no reemplazarlo.

“Él era el actor que yo quería para este papel”, aseguró el cineasta, quien optó por completar la actuación mediante tecnología de recreación digital basada en inteligencia artificial.

Un homenaje con respaldo familiar

La participación del actor fue posible gracias al apoyo de su familia, que autorizó el uso de su imagen, voz y material de archivo para reconstruir su interpretación. El resultado será el primer papel póstumo de Kilmer, concebido como un tributo a su legado en el cine.

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El actor, recordado por interpretar a Jim Morrison y al superhéroe Batman, falleció a los 65 años en Los Ángeles a causa de una neumonía. Años antes, había superado un cáncer de garganta que afectó gravemente su voz.

La película, inspirada en una historia real, sigue a los arqueólogos Ann y Earl Morris durante sus excavaciones en el Cañón de Chelly, en Arizona, en su búsqueda por rastrear la historia del pueblo navajo y antiguas civilizaciones del suroeste de Estados Unidos.

El elenco principal incluye a Abigail Lawrie y Tom Felton, conocido por su participación en la saga Harry Potter.

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El uso de inteligencia artificial para “revivir” a actores fallecidos ha generado debate en la industria cinematográfica, especialmente en torno a los límites éticos y creativos de esta tecnología.

No obstante, en este caso, la producción ha destacado que el proyecto cuenta con el consentimiento de la familia de Kilmer y busca respetar su intención original de formar parte de la película.


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