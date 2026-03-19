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Finanzas

Wall Street abre en rojo mientras petróleo se dispara por ataques

El Banco Central aseguró que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas siguen elevadas, por lo que las repercusiones de la guerra son inciertas

  • 19
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió en rojo este jueves mientras el precio del petróleo se mantiene a la alza después de los últimos ataques cruzados contra instalaciones energéticas de Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.75% hasta 45,876 unidades
  • S&P 500: baja 0.83% hasta 6,569 unidades
  • Nasdaq: baja 1.09% hasta 21,910 unidades

El Banco Central aseguró que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada", por lo que las repercusiones de la guerra son "inciertas".

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este jueves 0.77% hasta los $97.06 dólares por barril, después de que Qatar informara que ataques iraníes habían causado daños considerables en Ras Laffan, sede de la planta de gas natural licuado más grande del mundo.

Así abrieron el resto de las acciones 

En otra punto del mercado, las acciones de Micron caían 5.5% pese a que la compañía presentó tras el cierre del miércoles unos resultados trimestrales mucho mejores de lo pronosticado.

Los títulos de Nvidia restaban un 2,29 % y los de Intel un 2,07 %.

En otros mercados, el oro perdió 6.67% al cotizar hasta los $4,569 dólares la onza, y la plata restaba 12.42 %, hasta los $67.95 dólares.

 


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