Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
donald_trump_amenaza_volar_por_los_aires_yacimiento_iran_ca4c341590
Internacional

Trump amenaza con 'volar por los aires' yacimiento de gas natural

El mandatario republicano aseguró que aunque no desea desatar la violencia en la región, pero en caso de ser necesario, no dudará en efectuarlo

  • 19
  • Marzo
    2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con "volar por los aires" al yacimiento de gas natural más grande del mundo, si Teherán reanuda los ataques contra la infraestructura energética.

A través de la Casa Blanca, el mandatario republicano enfatizó en un fragmento de su mensaje que consideró imprudente que Irán considere atacar un país "totalmente inocente". Aseguró que aunque no desea desatar la violencia en la región, pero en caso de ser necesario, no dudará en efectuarlo.

"ISRAEL NO LLEVARÁ A CABO MÁS ATAQUES relacionados con este yacimiento de South Pars, de extrema importancia y valor, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso, Catar; en cuyo caso, los Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una fuerza y un poder que Irán nunca ha visto ni presenciado antes. No deseo autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si el GNL de Catar vuelve a ser atacado, no dudaré en hacerlo. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP.

Sobre la ofensiva contra el yacimineto de gas más grande del mundo, el presidente Trump mencionó que fue una respuesta violenta motivada por la ira ante la situación regional.

Administración Trump afirma que los objetivos de EUA son distintos

Por otra parte, la directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, aseguró que los objetivos de su país y de Israel en la guerra de Irán son "diferentes".

"El Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá, el líder supremo (Alí Jameneí), y siguen centrados en ese objetivo", declaró la directora.

Aunque mencionó que desconocía la posición del Gobierno de Israel encabezado por Benjamín Netanyahu, mencionó que los objetivos de Donald Trump implican:

"Destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de producción de misiles, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica y su capacidad para colocar minas", enfatizó.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ucrania_drones_9fdd5185fa
Ucrania usa experiencia con drones para frenar ataques iraníes
AP_26078859399389_2d364c174d
Final del Clásico Mundial rompe récord de audiencia
escena_chuck_norris_b8e007630e
Hospitalizan a Chuck Norris tras emergencia médica en Hawái
publicidad

Últimas Noticias

bts_arirang_003bfb159f
Lanza BTS ‘Arirang’ y marca nueva etapa musical
nasa_artemis_ii_96d1d737af
Avanza NASA con Artemis II tras reparar cohete lunar
cuba_sheinbaum_02d8d89dc5
Anuncia Sheinbaum otro envío de ayuda humanitaria a Cuba
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×