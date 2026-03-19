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Escena

Llega a cines el thriller Psicópata: El Asesino del Conejo Blanco

La cinta sigue a una detective con trastorno disociativo que enfrenta a un asesino serial en un juego psicológico cargado de tensión y horror

  • 19
  • Marzo
    2026

Este jueves llega a las salas de cine la película Psicópata: El Asesino del Conejo Blanco, un thriller psicológico que sumergirá al espectador en una atmósfera de tensión constante y horror urbano.

Con un elenco encabezado por Adriana Llabrés y Hoze Meléndez, la producción busca capturar la atención de una audiencia ávida de historias criminales complejas y oscuras.

La trama sigue de cerca a Nora (Llabrés), una brillante detective que padece un trastorno de identidad disociativa, un elemento clave que utiliza para intentar comprender la mente de un brutal asesino serial.

El criminal, conocido por dejar figuras de origami en forma de conejo blanco en cada escena del crimen, entabla un juego psicológico con la policía que desafía los límites de la cordura.

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Esta premisa, según los realizadores, se aleja del retrato directo de la violencia social para enfocarse en los procesos internos y traumas que gestan a un criminal.

“Estremecerá a la audiencia y la llevará por un viaje intenso y entretenido, dejando una huella en los amantes del suspenso y el terror”, dijo J. Xavier Velasco, el director.

La película ya ha generado gran expectativa tras sus funciones especiales para prensa y crítica, donde ha sido descrita como una propuesta arriesgada que no elude la crudeza narrativa.

Con la participación de actores de renombre, como Nailea Norvind y Andrés Almeida, la cinta se perfila como uno de los estrenos más prometedores del año.


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