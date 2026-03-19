Muere Tsutomu Shibayama, leyenda del anime, a los 84 años

El anime mundial pierde a una de sus figuras más influyentes. Tsutomu Shibayama, director clave en la consolidación de "Doraemon" como fenómeno global, falleció el pasado 6 de marzo a los 84 años tras complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

La noticia fue confirmada días después por el estudio Ajia-do Animation Works, fundado por el propio creador en 1978, desde donde impulsó gran parte de su obra.

De dibujante a pionero del anime moderno

Originario de Asakusa, Tokio, Shibayama nació en 1941 en un entorno ligado al arte. Su padre pertenecía a una familia dedicada al comercio de instrumentos tradicionales japoneses, mientras que su madre trabajaba como estilista para actores de teatro kabuki.

Desde joven encontró refugio en el dibujo. Inició su carrera como mangaka bajo el seudónimo de Hajime Sanjo, en plena posguerra japonesa, y en 1963 dio el salto a la industria de la animación al integrarse a Toei Animation.

Posteriormente, en 1968, se unió a A-Pro/Shin-Ei Animation, donde perfeccionó su estilo narrativo antes de fundar su propio estudio, con el que marcaría una época.

El arquitecto del éxito de "Doraemon"

El nombre de Shibayama está inevitablemente ligado a "Doraemon", el icónico gato cósmico creado por Fujiko Fujio. Durante más de dos décadas, su trabajo fue determinante para consolidar la franquicia.

Dirigió 22 de las 24 películas del personaje, desde 1983 hasta 2004, además de participar activamente en la serie de televisión.

Su estilo, caracterizado por equilibrar aventura, humor y elementos de ciencia ficción, conectó con públicos de todas las edades.

“La historia de Doraemon logró encandilar al mundo entero”, destacan medios especializados, al recordar el impacto cultural de sus producciones.

Más allá del gato cósmico

Aunque "Doraemon" fue su obra más representativa, Shibayama también dejó huella en otras series relevantes del anime japonés.

Dirigió la primera temporada de Ranma ½, una de las producciones más populares de finales de los años 80, así como proyectos como Nintama Rantaro y Chibi Maruko-chan, consolidándose como un referente creativo.

Su versatilidad le permitió adaptarse a distintos géneros sin perder su sello narrativo.

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples distinciones, entre ellas el Premio de la Agencia de Asuntos Culturales en 2012, que reconoció su aportación al desarrollo de la animación japonesa.

“Su influencia no solo está en sus obras, sino en generaciones enteras que crecieron con ellas”, coinciden analistas del sector.

Su fallecimiento ocurre en un momento simbólico, ya que apenas una semana antes se había estrenado un remake de una de las películas que marcó su debut como director dentro de "Doraemon".

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