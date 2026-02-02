Influencers 'Pepe y Teo' sufren accidente carretero en Mexicali

A través de redes sociales, los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como "Pepe y Teo" dieron a conocer que sufrieron un impactante accidente durante la tarde de este domingo, en el estado de Baja California.

Los hechos sucedieron sobre la carretera Tijuana-Mexicali donde, según Ricardo Peralta, la camioneta comenzó a incendiarse.

"No me lo puedo creer. Hasta ahorita ya puedo articular ¿qué fue? ¿qué pasó? Estamos en el desierto. Fue muy fuerte amigas, muy fuerte. [...] Pero nuestra maleta de atrás gone" exclamó el influencer.

Amikes de Mexicali, lamentablemente el equipo de Pepe y Teo acaba de sufrir un accidente en el que su camioneta se incendió y perdieron la mayor parte de sus cosas personales y equipo.



Afortunadamente todos se reportan bien, aunque están en shock por lo que acaban de vivir. pic.twitter.com/Ar9djnDFVu — JJ ♡✧˖° (@j__kos) February 1, 2026

En redes sociales, "Teo" compartió un video de la camioneta mientras se incendiaba donde escribió el siguiente mensaje:

"Estoy bien, estamos bien, todo bien. Pero creo que vamos tarde a Mexicali, o tal vez no haya show. Se nos quemó la camioneta donde veniamos. Manténganse pendientes."

Todas las personas que se encontraban a bordo del vehículo en llamas, lograron descender a tiempo de la unidad, por lo que terminaron ilesos.

Aunque el incidente quedó solo en daños materiales, aún se desconocen los motivos que originaron este siniestro.

Comentarios