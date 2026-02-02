Podcast
Influencers 'Pepe y Teo' sufren accidente carretero en Mexicali

En redes sociales, César Doroteo compartió un video de la camioneta mientras se incendiaba donde escribió que se encontraban ilesos tras este fuerte incidente

  • 02
  • Febrero
    2026

A través de redes sociales, los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como "Pepe y Teo" dieron a conocer que sufrieron un impactante accidente durante la tarde de este domingo, en el estado de Baja California.

pepe-y-teo-accidente-mexicali.jpg

Los hechos sucedieron sobre la carretera Tijuana-Mexicali donde, según Ricardo Peralta, la camioneta comenzó a incendiarse.

"No me lo puedo creer. Hasta ahorita ya puedo articular ¿qué fue? ¿qué pasó? Estamos en el desierto. Fue muy fuerte amigas, muy fuerte. [...] Pero nuestra maleta de atrás gone" exclamó el influencer.

En redes sociales, "Teo" compartió un video de la camioneta mientras se incendiaba donde escribió el siguiente mensaje: 

"Estoy bien, estamos bien, todo bien. Pero creo que vamos tarde a Mexicali, o tal vez no haya show. Se nos quemó la camioneta donde veniamos. Manténganse pendientes."

pepe-y-teo-accidente-mexicali.jpg

Todas las personas que se encontraban a bordo del vehículo en llamas, lograron descender a tiempo de la unidad, por lo que terminaron ilesos.

pepe-y-teo-accidente-mexicali.jpg

Aunque el incidente quedó solo en daños materiales, aún se desconocen los motivos que originaron este siniestro


Comentarios

