Influencers 'Pepe y Teo' sufren accidente carretero en Mexicali
En redes sociales, César Doroteo compartió un video de la camioneta mientras se incendiaba donde escribió que se encontraban ilesos tras este fuerte incidente
- 02
-
Febrero
2026
A través de redes sociales, los influencers Ricardo Peralta y César Doroteo, mejor conocidos como "Pepe y Teo" dieron a conocer que sufrieron un impactante accidente durante la tarde de este domingo, en el estado de Baja California.
Los hechos sucedieron sobre la carretera Tijuana-Mexicali donde, según Ricardo Peralta, la camioneta comenzó a incendiarse.
"No me lo puedo creer. Hasta ahorita ya puedo articular ¿qué fue? ¿qué pasó? Estamos en el desierto. Fue muy fuerte amigas, muy fuerte. [...] Pero nuestra maleta de atrás gone" exclamó el influencer.
Amikes de Mexicali, lamentablemente el equipo de Pepe y Teo acaba de sufrir un accidente en el que su camioneta se incendió y perdieron la mayor parte de sus cosas personales y equipo.— JJ ♡✧˖° (@j__kos) February 1, 2026
Afortunadamente todos se reportan bien, aunque están en shock por lo que acaban de vivir. pic.twitter.com/Ar9djnDFVu
En redes sociales, "Teo" compartió un video de la camioneta mientras se incendiaba donde escribió el siguiente mensaje:
"Estoy bien, estamos bien, todo bien. Pero creo que vamos tarde a Mexicali, o tal vez no haya show. Se nos quemó la camioneta donde veniamos. Manténganse pendientes."
Todas las personas que se encontraban a bordo del vehículo en llamas, lograron descender a tiempo de la unidad, por lo que terminaron ilesos.
Aunque el incidente quedó solo en daños materiales, aún se desconocen los motivos que originaron este siniestro.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas