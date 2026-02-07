La misteriosa silla blanca enciende rumores de Bad Bunnys

Una silla de plástico blanca colocada en un recinto de Monterrey volvió a encender la conversación entre fans de Bad Bunny, quienes interpretan el objeto como una posible señal de nuevos conciertos en México durante 2026.

La pieza es idéntica a la que aparece en la portada del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTmF), símbolo que el equipo del artista ha utilizado previamente para anticipar anuncios relacionados con su gira mundial.

Una estrategia que ya se ha repetido

Desde 2025, la colocación de estas sillas en distintos puntos del mundo se convirtió en una especie de marca registrada para generar expectativa antes de confirmar presentaciones.

En ocasiones anteriores, objetos similares aparecieron en recintos internacionales días antes de que se hicieran oficiales nuevas fechas del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Ahora, la imagen difundida en redes sociales ha provocado una ola de teorías sobre una posible segunda ronda de conciertos en el país.

El antecedente: récords en 2025

En diciembre de 2025, Bad Bunny realizó ocho conciertos consecutivos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial.

Las fechas fueron el 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

En total, se vendieron más de 517 mil boletos y la recaudación superó los 88 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores ingresos para un artista solista en Latinoamérica.

El 15 de diciembre marcó la noche con mayor taquilla de la serie.

Además, la residencia generó una importante derrama económica en la capital del país y atrajo a asistentes de decenas de naciones.

Invitados sorpresa y momentos virales

La serie de conciertos también destacó por la presencia de invitados especiales en distintas noches.

Entre ellos estuvieron Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano y J Balvin, quienes protagonizaron colaboraciones que se volvieron tendencia en redes sociales.

El artista puertorriqueño agotó múltiples presentaciones en México durante 2025, consolidando al país como uno de sus mercados más fuertes a nivel global.

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre nuevas fechas; sin embargo, el antecedente de esta estrategia visual mantiene a los fans atentos ante un posible anuncio en las próximas semanas.

Mientras tanto, la silla blanca continúa alimentando la conversación digital y elevando la expectativa sobre el regreso del “Conejo Malo” a escenarios mexicanos.

