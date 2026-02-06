Podcast
Escena

Sin Bandera llevará su nuevo álbum 'Escenas' a Bogotá

El dúo mexicano presentará su álbum 'Escenas' el 4 de junio en Bogotá, como parte de una gira internacional que celebra 25 años de carrera

  • 06
  • Febrero
    2026

Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, confirmó que su nuevo álbum "Escenas", lanzado este viernes, llegará en vivo a Colombia el próximo 4 de junio con un concierto en Bogotá.

El disco incluye 10 temas y está inspirado en “los momentos y experiencias que definen la vida de una persona”, de acuerdo con el equipo de prensa de la agrupación.

Primer sencillo y nuevas historias

El proyecto abrió con el tema "¿Qué Culpa Tiene Ella?", cuyo videoclip se colocó en el primer lugar de la radio en México, logro que, según el comunicado, “reafirma la conexión inmediata del dúo con el público y valida la propuesta sonora del álbum”.

Entre las canciones también destaca "Nunca", una balada que retrata el primer desamor y el impacto emocional que marca un antes y un después en la vida.

El tema, señalaron, refleja cómo “todo cambia en el interior de una persona” tras una ruptura.

Gira por Latinoamérica

La gira internacional de "Escenas" arrancará el 13 de febrero en Buenos Aires y servirá para celebrar 25 años de trayectoria del dueto, fundado en el año 2000 en Ciudad de México y ganador de dos premios Latin Grammy.

El tour recorrerá países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile y Ecuador, además de Colombia, donde los artistas interpretarán clásicos como "Que Lloro", "Te Vi Venir", "Kilómetros" y "Suelta Mi Mano".

“Leonel García y Noel Schajris siguen poniéndole letra y melodía a los sentimientos de su audiencia, dando vida a historias de amor, desamor y reencuentros”, destacó el comunicado.

 


