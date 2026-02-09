Suma director de Préstamo Feliz nueva vinculación a proceso

Mientras continúa en prisión preventiva, Sergio de Jesús “N”, director de la sofom sampetrina Préstamo Feliz, fue vinculado a proceso de nueva cuenta por el delito de administración fraudulenta.

Dentro de esta segunda carpeta de investigación en su contra, se le presumen incumplimientos a acreedores por $2,523 millones 956,469 pesos.

La víctima sería diferente a los primeros denunciantes, por los cuales le valió el primer proceso que ahora lo mantiene en el penal de Apodaca.

Por la nueva vinculación se le dictó de igual manera la medida cautelar de prisión en el mismo reclusorio.

La audiencia de imputación reciente, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se celebró finalmente este sábado tras ser pospuesta desde el pasado jueves.

Además de Sergio de Jesús —quien fue detenido el pasado 3 de enero—, la autoridad busca y sospecha de otras cuatro personas que estarían involucradas en la defraudadora operación de la empresa.

Préstamo Feliz se fundó en 2016 y otorgaba créditos a empleados de empresas, domiciliando los cobros directamente en las cuentas bancarias en las que tenían su nómina.

Los recursos para efectuar los préstamos provenían de inversionistas en fondos internacionales que ahora denuncian nunca haber recibido de vuelta el capital puesto inicialmente ni los intereses prometidos.

Para esta nueva vinculación a proceso de Sergio de Jesús, se fijó como plazo cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

