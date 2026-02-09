Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_prestamo_feliz_f22eaaa8bb
Nuevo León

Suma director de Préstamo Feliz nueva vinculación a proceso

Las autoridades mantienen la búsqueda y sospecha de otras cuatro personas que presuntamente estarían involucradas en la operación considerada defraudatoria

  • 09
  • Febrero
    2026

Mientras continúa en prisión preventiva, Sergio de Jesús “N”, director de la sofom sampetrina Préstamo Feliz, fue vinculado a proceso de nueva cuenta por el delito de administración fraudulenta.

Dentro de esta segunda carpeta de investigación en su contra, se le presumen incumplimientos a acreedores por $2,523 millones 956,469 pesos.

La víctima sería diferente a los primeros denunciantes, por los cuales le valió el primer proceso que ahora lo mantiene en el penal de Apodaca.

Por la nueva vinculación se le dictó de igual manera la medida cautelar de prisión en el mismo reclusorio.

La audiencia de imputación reciente, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se celebró finalmente este sábado tras ser pospuesta desde el pasado jueves.

Además de Sergio de Jesús —quien fue detenido el pasado 3 de enero—, la autoridad busca y sospecha de otras cuatro personas que estarían involucradas en la defraudadora operación de la empresa.

Préstamo Feliz se fundó en 2016 y otorgaba créditos a empleados de empresas, domiciliando los cobros directamente en las cuentas bancarias en las que tenían su nómina.

Los recursos para efectuar los préstamos provenían de inversionistas en fondos internacionales que ahora denuncian nunca haber recibido de vuelta el capital puesto inicialmente ni los intereses prometidos.

Para esta nueva vinculación a proceso de Sergio de Jesús, se fijó como plazo cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Diego_Rivera_alcalde_Tequila_744e127c83
Dictan prisión preventiva a Diego 'N', alcalde de Tequila
cesar_duarte_jaquez_exgobernador_chihuahua_llega_hangar_fgr_aicm_extraditado_estados_unidos_mexico_02062022_98f5e086bc
Juez frena juicio por lavado de dinero contra César Duarte
motel_saltillo_arma_blanca_324fa3064f
Vinculan a proceso a sujeto por ataque con arma en motel
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_30_71fca54ed7
Exnovia de Epstein, invoca la Quinta Enmienda ante Congreso
sheinbaum_garcia_nuevo_leon_126a32490c
Agradece Sheinbaum cálido recibimiento en García, NL
EH_UNA_FOTO_29_d93044dbec
Policía británica evalúa señalamientos contra expríncipe Andrés
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×