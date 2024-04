Interpol enciende las luces del Zócalo de la Ciudad de México

Interpol en el Zócalo, sonaba como una invitación extraña para aquellos que no conocen mucho de la banda de rock, pero era una evolución lógica para los admiradores de la agrupación estadounidense en México, donde lograron reunir a cerca de 160 mil asistentes en la plaza principal de la capital.

Ahora Interpol pertenece a un selecto grupo de artistas que han conquistado el Zócalo como Paul McCartney, Roger Waters, Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs y Julieta Venegas. Desde que fue anunciado, a comienzos de abril, el concierto creó una expectativa total, pues representó el de mayor convocatoria de su carrera.

Aunque fuera Interpol es una banda alternativa que se presenta en foros mucho más pequeños que el Zócalo, en México llena regularmente espacios como el Palacio de los Deportes, con capacidad para 20 mil asistentes y ha sido artista principal de festivales masivos como el Corona Capital y el Vive Latino, pasando por dos conciertos en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza-Iris, de modo que su debut en el Zócalo del centro histórico era “natural” para sus fans mexicanos.

“Llevamos 20 años viniendo a México y siempre ha sido… bueno en nuestro corazón es un ‘second home’ (segundo hogar), un sitio tan especial en nuestros corazones que ni las palabras llegan a comunicar cómo nos sentimos hacia todos ustedes. Gracias por venir, por apoyarnos, ‘we love you’ (los amamos)”, dijo el vocalista Paul Banks en español antes de interpretar “Lights” de su álbum homónimo de 2010.

Banks estuvo acompañado por el guitarrista Daniel Kessler, otro de los fundadores de la banda, pero el baterista Sam Fogarino había anunciado en sus redes sociales que por cuestiones de salud no podría acompañarlos en su gira y esto incluyó el concierto del Zócalo en el que fue reemplazado por Chris Broome. Brandon Curtis estuvo en los teclados y coros.

No defraudaron, el repertorio que estuvo lleno de éxitos como “PDA”, “Evil”, “Obstacle 1” y “Slow Hands”. Había posibilidades de que tocaran todo su famoso segundo álbum “Antics”, por su 20 aniversario, como lo harán en otros conciertos de su gira, en cambio, pasaron por toda su discografía desde su álbum debut de 2002 “Turn On The Bright Lights” hasta “The Other Side Of Make-Believe” de 2022.

Muy a modo, las luces de los edificios antiguos que rodean el Zócalo se encendieron en rojo, creando un efecto muy similar al de la portada de su primer álbum.

Después de una breve lluvia y la espera de horas de algunos de los primeros en formarse desde la calurosa tarde, el concierto arrancó con “C’mere”, también incluyó “Say Hello to the Angels”, “Tony”, “My Desire”, “All the Rage Back Home”, “Not Even Jail”, “The Rover” (cuyo video fue filmado en la Ciudad de México), “Rest My Chemistry” y una canción que no suelen tocar mucho en vivo, “Pioneer To The Falls” de su disco “Our Love To Admire” de 2007.

“Quiero tomar un momento para decir muchas gracias a la Ciudad de México por invitarnos a tocar aquí, en este lugar tan increíble, tan histórico con ustedes, gracias por venir para hacer una memoria querida para nosotros, para todos”, señaló Banks, quien también agradeció a todos los equipos que hicieron posible el concierto en el que brillaron igualmente temas como “Narc”, “NYC”, “Public Pervert”, “Untitled” y “No I In Threesome”.

La velada terminó con una segunda vuelta para “Stella was a diver and she was always down”.

“Genial, realmente no había asistido a un evento gratuito aquí en el Zócalo, es un lugar muy importante y la acústica realmente está genial”, manifestó Julio Alberto Martínez, trabajador de compras en una empresa privada de 32 años, quien dijo que escuchaba Interpol desde su adolescencia. “Fue único, fue algo peculiar y algo digno de recordar”.

Tampoco podían faltar algunas sorpresas, un par de horas antes de que los astros salieran escenario, convocaron al Mariachi Fiesta Mexicana que interpretó clásicas como el “Son de la negra” y “El rey”, pero también se dieron tiempo hacer su propia versión de “Evil” de Interpol.

Poco antes de que arrancara el concierto, Interpol presentó un montaje de imágenes enviadas por fans de sus conciertos y visitas a México con “Evil” como fondo.

Los abridores fueron el dúo estadounidense Water from Your Eyes. Su vocalista Rachel Brown se dijo honrada de compartir el escenario en una fecha tan importante. Brown también expresó su apoyo a Palestina.

“Hay demasiada violencia en el mundo y mucha gente merece vivir bien y no les estamos dando la oportunidad, así que Palestina libre”, dijo antes de interpretar “True Life”.

“Este es el show más grande en el que he estado, así que gracias por estar con nosotros, Interpol va a estar increíble”, señaló Bron hacia el final de su presentación.

