Iron Maiden estrenarán un documental por sus 50 años de carrera

Iron Maiden estrenará un documental oficial para celebrar sus 50 años de carrera. El documental, aún sin título, será producido por Universal Pictures Content Group y se estrenará en cines de todo el mundo en otoño de 2025.

El filme contará la historia de la banda desde su fundación en 1975 en el East End de Londres, hasta convertirse en una de las bandas más grandes del mundo.

In celebration of 50 epic years, Iron Maiden are excited to announce that an official feature documentary about the band will be released later this year!



Created in partnership with Universal Pictures Content Group the long-awaited documentary is an emotive journey through Iron… pic.twitter.com/5lzkEa6kiu