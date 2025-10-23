Iron Maiden regresa a México con su gira 'Run For Your Lives'

La banda británica de heavy metal Iron Maiden anunció su esperado regreso a México como parte de su “Run For Your Lives World Tour 2026”, con una única presentación el 2 de octubre del próximo año en Ciudad de México.

La promotora confirmó la noticia a través de sus redes sociales, desatando la emoción de miles de fanáticos mexicanos que han acompañado a la agrupación desde su primera visita en 1992.

Celebran 34 años desde su primera presentación en México

En su cuenta oficial, la banda recordó que este nuevo show marcará 34 años desde su debut en el país durante el "Fear of the Dark World Tour", y será la octava vez que se presentan en el mismo recinto, considerado uno de los favoritos del grupo.

“Este próximo show cumplirá 34 años desde que Maiden visitó México por primera vez…”, escribieron los británicos, quienes prometieron una producción “épica y renovada”.

Aunque aún no se han confirmado los invitados especiales, la agrupación adelantó que pronto revelará los nombres de las bandas que abrirán el concierto.

