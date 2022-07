James Cameron podría no dirigir Avatar 4 y 5

El director vaticinó que la cuarta entrega será la más emocionante de la franquicia

James Cameron confirmó que es posible que no regrese a la silla de director para Avatar 4 y 5. Tal parece que la construcción de un proyecto que ha llevado más de diez años, puede ser un poco consumidor. Razón de que el director considere seriamente la posibilidad de ceder la batuta a alguien más.

"Tengo otras cosas que estoy desarrollando y que son emocionantes. Creo que con el tiempo -no sé si después de la tres o después de la cuatro- querré pasar la batuta a un director en el que confíe para que tome el relevo, y así poder hacer otras cosas que también me interesan. O tal vez no. No lo sé".

Cuando James Cameron construyó el mundo de Pandora con Avatar, no sólo desempeñó el papel de director. También hizo las veces de guionista, productor y co-editor, una tarea quizás no tan extraña en Hollywood, pero sí monumental considerando el tamaño de la producción en cuestión.

La dirección de la tercera entrega a manos del director es una realidad, dado que aquella y la segunda se filmaron al hilo. No obstante, sobre Avatar 4 y 5, James Cameron no está tan seguro. Pero sí compartió información interesante sobre cómo la película número cuatro es quizás la más emocionante de todas.



"Me emocioné más y más a medida que avanzaba. La cuarta película es una maravilla. Es una hija de puta. De verdad, espero que se pueda hacer. Pero todo depende de las fuerzas del mercado. La tercera está en la lata, así que saldrá a pesar de todo. Pero espero que podamos hacer la cuarta y la quinta porque, ultimadamente, es una sola gran historia", puntualizó.