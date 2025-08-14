Cerrar X
Escena

James Gunn revela la 'Saga Superman' y detalla el futuro del DCU

James Gunn ha levantado la expectación de los fans al confirmar que ya tiene listo el guion de lo que él denomina la 'Saga Superman'

  • 14
  • Agosto
    2025

El codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, ha levantado la expectación de los fans al confirmar que ya tiene listo el guion de lo que él denomina la “Saga Superman”, un ambicioso proyecto que marcará el rumbo del recién creado Universo DC (DCU).

En una entrevista con The Hollywood Reporter durante la promoción de la segunda temporada de El Pacificador, Gunn aseguró que el libreto está “muy, muy trabajado” y que espera iniciar la producción “en un futuro no muy lejano”.

Aunque no ha revelado si esta saga incluirá la película de Supergirl prevista para 2026, el director ejecutivo de Warner Bros., David Zaslav, la describió recientemente como parte de la “Superfamilia”.

Gunn ha aclarado que, aunque su próximo filme se desarrolla tras Superman, no es una secuela directa.

“¿Es una secuela directa de Superman? No diría necesariamente que sí”, declaró a Entertainment Weekly.

El calendario de DC Studios en cine incluye Supergirl y Clayface para 2026, además de una nueva Wonder Woman en desarrollo.

Fuera de la continuidad principal, The Batman II de Matt Reeves comenzará a rodarse en primavera de 2026, con estreno previsto para diciembre de 2027. 

Otros proyectos en carpeta son una adaptación de Sgt. Rock y The Brave and the Bold, que introducirá un nuevo Batman en el DCU.

En televisión, la expansión del universo llegará con la segunda temporada de The Penguin, la esperada nueva temporada de Peacemaker, que conectará directamente con Superman y servirá como base para el resto del DCU, y la serie Lanterns, programada para 2026. 

Gunn también evalúa spin-offs centrados en personajes como Mister Terrific y Jimmy Olsen.

Todos estos títulos forman parte del Capítulo Uno del reinicio del DCU, bautizado Gods & Monsters. Aunque Warner Bros. ha hablado de un plan a 10 años, no existe todavía un cronograma definido para un eventual Capítulo Dos.

Sobre la segunda temporada de El Pacificador, Gunn adelantó que incluirá múltiples cameos y personajes ya vistos en Superman.

“No creo que haya nada que haya hecho que me guste más que esta temporada… Estoy muy emocionado por que la gente la vea”, afirmó.

Con la “Saga Superman” como piedra angular y un extenso catálogo de producciones en camino, el DCU de James Gunn y Peter Safran busca consolidar un nuevo rumbo para los superhéroes de Warner Bros.


