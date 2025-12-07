Vinculan a proceso a extitular de Hacienda en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un Juez de Control vinculó a proceso a Raúl ‘N’, extitular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Claudia Pavlovich, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El juez consideró que los datos presentados por el Ministerio Público son suficientes para sostener la imputación.

La investigación se centra en diversos contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, enfocados en asesorías para procedimientos administrativos.

El manejo de estos recursos permanece en análisis por parte de la autoridad.

Seis meses para la investigación

El Juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la FGJES continuará integrando más elementos y dará a conocer información conforme avancen los tiempos procesales.

Raúl ‘N’ fue secretario de Hacienda estatal entre 2015 y 2021, periodo en el que se habrían realizado los contratos que hoy están bajo escrutinio judicial.

