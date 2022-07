Jessica Alba afirma que cintas de Marvel son 'muy blancas'

La actriz que interpretó a Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos señaló que aunque la inclusión se ha vuelto parte de las películas de los estudios aún falta

Jessica Alba criticó las películas de Marvel en una entrevista reciente con Glamour UK, diciendo que la franquicia sigue estando demasiado dominada por actores blancos.

Alba es una veterana del género cinematográfico de cómics, ya que interpretó a Sue Storm en "Fantastic Four" (2005) y "Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer" (2007). La diversidad era casi inexistente en las películas de superhéroes cuando Alba apareció en sus dos películas de los "Cuatro Fantásticos". Si bien el género ha sido más inclusivo en los últimos tiempos, Alba dijo que todavía es "más de lo mismo" en estos días.

"Incluso si miras las películas de Marvel, ese es el mayor impulsor de la fantasía y lo que está sucediendo en este momento en el entretenimiento, porque es una especie de cosa familiar, todavía es bastante caucásico", dijo Alba. "Diría que fui uno de los pocos en el pasado... Y fue antes de que Marvel fuera vendida a Disney, pero sigue siendo más de lo mismo".

Marvel Cinematic Universe ha hecho grandes avances para diversificarse en los últimos años, sobre todo con el éxito de taquilla ganador del Oscar "Black Panther". Con el reciente estreno de Disney+ de "Ms. Marvel", el Universo Cinematográfico de Marvel obtuvo su primer superhéroe musulmán en pantalla. "Shang-Chi" puso a un héroe asiático-estadounidense al frente y al centro, mientras que el próximo cuarto "Capitán América" verá a Anthony Mackie asumir el papel principal.

Alba continuó: "Creo que más para los jóvenes que están surgiendo, que serán nuestros futuros líderes, es importante para ellos ver el mundo en la pantalla, o en las historias, en los sueños que creamos como artistas; refleja el mundo en el que están".

La actriz habló acerca de como en el pasado sobre cómo ser mexicano-estadounidense limitó sus papeles en Hollywood a principios de la década de 2000.

"No podían descifrar mi origen étnico", dijo Alba a PopSugar en 2017. "Siempre buscaba 'exótico'. Decían: 'No eres lo suficientemente latina para interpretar a una latina y no eres caucásica'. lo suficiente como para interpretar a la protagonista, así que vas a ser la "exótica".' Sea lo que sea", declaró.

Alba se ha mantenido mayormente alejada de la actuación en los últimos años para liderar su negocio The Honest Company.