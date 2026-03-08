Podcast
México aplasta a Brasil por 16-0 en el Clásico Mundial de Béisbol

El encuentro, disputado ante una multitud ensordecedora de 36,380 aficionados en Houston, terminó en apenas seis entradas por la Regla de Misericordia

  • 08
  • Marzo
    2026

La maquinaria ofensiva de la Selección Mexicana de Béisbol ha despertado con una fuerza devastadora. En una exhibición de poder puro, México propinó una paliza histórica de 16-0 a Brasil este domingo, preparando el escenario para un duelo de titanes invictos contra Estados Unidos este lunes por la noche.

El encuentro, disputado ante una multitud ensordecedora de 36,380 aficionados en un Daikin Park teñido de verde, blanco y rojo, terminó prematuramente en la sexta entrada debido a la regla de diferencia de carreras.

Julián Ornelas selló la victoria con un "home run de oro" de dos carreras por el jardín derecho, activando la clausura del juego al establecer una ventaja superior a las 15 anotaciones.

Un ataque feroz

El dominio mexicano fue absoluto de principio a fin. Cada bateador en la alineación titular logró conectar al menos un imparable, sumando un total de 16 hits frente a un pitcheo brasileño que no encontró respuestas. Las estrellas de la Gran Carpa lideraron la carga:

  • Alejandro Kirk: El receptor estrella amplió la distancia en el cuarto episodio con un cuadrangular de tres carreras hacia lo profundo del jardín izquierdo-central.

  • Jarren Durán: Se unió a la fiesta de poder conectando su primer vuelacercas del torneo.

  • Jonathan Aranda: Fue el encargado de encender la mecha en el primer capítulo con un sencillo productor y una carrera anotada tras un deslizamiento agresivo en el plato.

  • Randy Arozarena: El ídolo de la afición mantuvo su ritmo habitual con un doblete y dos carreras anotadas.

Mientras los bates mexicanos explotaban, el pitcheo tricolor mantuvo a raya a la escuadra sudamericana, permitiendo apenas tres hits en toda la jornada.

Ambiente inigualable

Más allá del resultado, el estadio en Houston se transformó en una sucursal de México. Con máscaras de lucha libre, banderas y el canto al unísono de "Tragos Amargos" de Ramón Ayala, la afición mexicana ha demostrado ser una de las más vibrantes del Clásico Mundial, superando incluso en decibelios a las convocatorias del equipo estadounidense.

El duelo por la cima

Con este triunfo, México llega encendido al choque estelar del Grupo B, cuando el equipo nacional se medirá ante Estados Unidos en un enfrentamiento de invictos que definirá el liderato del sector este lunes. Por el nivel mostrado y la energía en las gradas, el encuentro promete una intensidad propia de una Serie Mundial.

Así aplica la Regla de Misericordia

En la competencia internacional de béisbol y en el Clásico Mundial de Béisbol, los juegos se terminan cuando un equipo se adelanta con 10 carreras, una vez que el equipo al final juega al menos siete entradas completas.


