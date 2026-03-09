Alista NL US$10,000 millones en inversiones para 2026 

El 2026 pinta para ser uno de los mejores años para la inversión en Nuevo León.

Y es que, en los próximos meses, se anunciarán al menos 30 proyectos de inversión por cerca de $10,000 millones de dólares, según Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión. Estas compañías ya acordaron invertir tras dialogar con el gobierno.

Adelantó que dentro de esta dinámica de atracción de capitales destaca el interés de los data centers, ya que NL hoy se posiciona como el destino ideal para este tipo de inversiones. Las empresas que impulsan este tipo de proyectos son de EUA, Brasil y Asia.

“Estamos hablando como cinco o seis empresas que quieren hacer centros de datos en NL; cada vez se posiciona como el mejor lugar para atraer centros de datos. Dos o tres (se cerrarían este año); estamos tratando de seleccionar a los mejores. Tenemos $117,000 millones de dólares (en anuncios de inversión acumulada en lo que va de la actual administración) y fácil podemos recibir unos $10 billones de dólares ($10,000 millones de dólares) más de aquí a final de año. Llevamos 428 ya anunciadas, y tenemos 30 para anunciar este año, ya confirmadas”, aseguró tras participar en el Foro Forbes Economía y Negocios MTY 2026.

De igual manera, dijo que continúa el interés de más compañías por crecer en NL. “Recibimos la semana pasada 140 empresas de Canadá; esta semana que viene vamos a recibir a 80 CEO’s globales de empresas nórdicas, de Noruega, Finlandia y Suecia. Siguen llegando de todo el mundo.”, destacó.

En este mismo evento, el gobernador del estado, Samuel García, destacó que la fórmula para seguir atrayendo inversiones al estado se basa en un modelo pro empresa que busca sea replicado en otras entidades del país.

“Económicamente la IP de Nuevo León ya la quisiera cualquier otro país o estado, es nuestro mejor aliado como gobierno- Y del lado nuestro pues obviamente brindando y garantizando para lo que nos votaron, en primer lugar, seguridad”, subrayó.

Aunado a ello, en su mensaje dijo que uno de los temas que ha marcado la diferencia para atraer nuevas inversiones es la promoción del destino.

“Empezamos a vender nuestro estado, antes no lo hacían, y hoy Nuevo León ya está en el mapa, saben que aquí está el negocio. Hemos ido a Asia, Europa, India, Estados Unidos, a muchos lugares. Cada que íbamos amarrábamos 10 ó 15 empresas. Hay una formulita que le hemos llamado el modelo Nuevo León, y para que la economía crezca va a anclada a la inversión, y hay tres tipos: pública, privada local y privada extranjera.

Gira a Japón-Corea

Por separado, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión en el estado, adelantó que a finales de este mes encabezará junto al gobernador, una gira de trabajo por Corea y Japón, en busca de nuevas inversiones para el estado.

Dicha gira se realizará del 29 de marzo al 5 de abril.

“Estaremos una semana, cinco días intensos de chamba en esta gira asiática”, reveló.

Además, añadió, “estamos muy contentos de que les toca jugar (en el Mundial) en Nuevo León; será una agenda comercial y de futbol y colaboración con estos países”.

Afirman que infraestructura está garantizada

En este mismo evento, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, confirmó que NL tiene lista la infraestructura para atraer más empresas. Se sumarán 1,000 MW de energíay se proyectan 2,000–3,000 MW más con Cox e Iberdrola.

