Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_09_at_1_41_55_AM_74e8b05d59
Finanzas

Alista NL US$10,000 millones en inversiones para 2026 

En lo que va del año, ya se han concretado acuerdos con 30 empresas, cuyos anuncios se irán realizando en los próximos meses

  • 09
  • Marzo
    2026

El 2026 pinta para ser uno de los mejores años para la inversión en Nuevo León. 

Y es que, en los próximos meses, se anunciarán al menos 30 proyectos de inversión por cerca de $10,000 millones de dólares, según Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión. Estas compañías ya acordaron invertir tras dialogar con el gobierno. 

Adelantó que dentro de esta dinámica de atracción de capitales destaca el interés de los data centers, ya que NL hoy se posiciona como el destino ideal para este tipo de inversiones. Las empresas que impulsan este tipo de proyectos son de EUA, Brasil y Asia. 

“Estamos hablando como cinco o seis empresas que quieren hacer centros de datos en NL; cada vez se posiciona como el mejor lugar para atraer centros de datos. Dos o tres (se cerrarían este año); estamos tratando de seleccionar a los mejores. Tenemos $117,000 millones de dólares (en anuncios de inversión acumulada en lo que va de la actual administración) y fácil podemos recibir unos $10 billones de dólares ($10,000 millones de dólares) más de aquí a final de año. Llevamos 428 ya anunciadas, y tenemos 30 para anunciar este año, ya confirmadas”, aseguró tras participar en el Foro Forbes Economía y Negocios MTY 2026. 

De igual manera, dijo que continúa el interés de más compañías por crecer en NL. “Recibimos la semana pasada 140 empresas de Canadá; esta semana que viene vamos a recibir a 80 CEO’s globales de empresas nórdicas, de Noruega, Finlandia y Suecia. Siguen llegando de todo el mundo.”, destacó. 

En este mismo evento, el gobernador del estado, Samuel García, destacó que la fórmula para seguir atrayendo inversiones al estado se basa en un modelo pro empresa que busca sea replicado en otras entidades del país. 

“Económicamente la IP de Nuevo León ya la quisiera cualquier otro país o estado, es nuestro mejor aliado como gobierno- Y del lado nuestro pues obviamente brindando y garantizando para lo que nos votaron, en primer lugar, seguridad”, subrayó. 

Aunado a ello, en su mensaje dijo que uno de los temas que ha marcado la diferencia para atraer nuevas inversiones es la promoción del destino. 

“Empezamos a vender nuestro estado, antes no lo hacían, y hoy Nuevo León ya está en el mapa, saben que aquí está el negocio. Hemos ido a Asia, Europa, India, Estados Unidos, a muchos lugares. Cada que íbamos amarrábamos 10 ó 15 empresas. Hay una formulita que le hemos llamado el modelo Nuevo León, y para que la economía crezca va a anclada a la inversión, y hay tres tipos: pública, privada local y privada extranjera.

Gira a Japón-Corea 

Por separado, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión en el estado, adelantó que a finales de este mes encabezará junto al gobernador, una gira de trabajo por Corea y Japón, en busca de nuevas inversiones para el estado. 

Dicha gira se realizará del 29 de marzo al 5 de abril. 

“Estaremos una semana, cinco días intensos de chamba en esta gira asiática”, reveló. 
Además, añadió, “estamos muy contentos de que les toca jugar (en el Mundial) en Nuevo León; será una agenda comercial y de futbol y colaboración con estos países”. 

Afirman que infraestructura está garantizada

En este mismo evento, Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión, confirmó que NL tiene lista la infraestructura para atraer más empresas. Se sumarán 1,000 MW de energíay se proyectan 2,000–3,000 MW más con Cox e Iberdrola.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reconocen_innovacion_premio_tecnos_nuevo_leon_616b80a108
Reconocen innovación tecnológica con Premio Tecnos Nuevo León 4.0
Whats_App_Image_2026_03_09_at_5_26_34_PM_4e2b0c7b7b
NL y ONU unen fuerzas para impulsar inclusión laboral migrante
9a798438_90a4_489a_a15f_86fd47894d74_26fdd3b8f5
Piden capacitar a maestros para educar a menores con autismo
publicidad

Últimas Noticias

HDAK_Wpr_W0_AESIDD_fd23e8f101
Claudia Sheinbaum visitará Brasil tras conversar con Lula
IMG_1360_a6e50ffb6b
Refuerza Coahuila prevención de incendios forestales
IMG_3246_e9a806035b
Gestiona SNTE nuevo hospital en Ciudad Acuña
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×