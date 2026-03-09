Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Steve_Carell_8191af9a77
Escena

Steve Carell vuelve en serie ¡muy en serio!

El actor Steve Carell regresa a la pantalla chica convertido en un escritor que deberá enfrentar la soledad derivada de su éxito profesional

  • 09
  • Marzo
    2026

El actor estadounidense Steve Carell explora la soledad y la complejidad de ser padre en Rooster, una comedia de Bill Lawrence y Matt Tarses que, aseguró, le recuerda a su paso por la exitosa The Office.

La serie se centra en la relación entre Greg (Carell), un escritor superventas que acaba de publicar su último libro, y su hija Katie (Charly Clive), una profesora de universidad que está pasando por una ruptura.

A lo largo de los diez episodios que componen la primera temporada, iniciada ayer en HBO Max, el humor se entremezcla con el componente humano para indagar no solo en las relaciones entre los personajes sino también en la soledad que habita en cada uno de ellos.

"Alguien le preguntó a Matt el otro día de qué trataba la serie y él respondió que, en cierto modo, iba sobre la soledad. Me pareció una respuesta inteligente y me molestó no haberlo dicho yo", comentó entre risas Lawrence.

A la hora de darle forma a Greg y a su mundo interior, Carell sabía que no quería convertirlo en un patán que careciera de todo lo que tiene Rooster, el protagonista de una saga de libros escrita por el autor.

"No es un personaje de dibujos animados. Yo quería que fuera alguien con sentido común y conciencia de sí mismo, como si fueran diferentes matices de quién es y quién quiere llegar a ser, aunque, en última instancia, tal vez no quiera exactamente lo que cree que anhela".

Carell, que aparte de protagonizar Rooster también es uno de sus productores ejecutivos, resaltó además la buena relación con sus compañeros de elenco.

"Me recuerda a mi experiencia en 'The Office' en el sentido de que no había nadie más importante que el otro. Lo único que queríamos todos, incluidos guionistas, productores y el resto del equipo, era que las cosas salieran bien", explicó el intérprete, que se convirtió en un icono de la comedia en Estados Unidos por su papel de Michael Scott en la serie (2005-2013).

Construir la química entre personajes

Los creadores de Rooster, que estrenará un episodio cada semana en HBO Max hasta el 10 de mayo, hicieron hincapié en el proceso de elección de los actores y actrices que dan vida a los personajes de esta historia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_fa698d140a
Hallan irregularidades en 'La Escuela es Nuestra'
escuela_en_altamira_afaf270e34
Reabren primaria Emiliano Zapata tras conflicto de padres
vallas_edificios_8m2_2eef3686c1
Edificios alistan vallas en fachadas previo al 8M
publicidad

Últimas Noticias

sentimental_value_f4abffd052
'Sentimental Value' lidera carrera al Óscar internacional
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_45_38_PM_3ca82317d7
Abre MTY la ventanilla de atención a mujeres 'María Elena Chapa'
donald_trump_cuba_ecca43ea16
Trump golpeará '20 veces más fuerte' a Irán si bloquea petróleo
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×