Steve Carell vuelve en serie ¡muy en serio!

El actor estadounidense Steve Carell explora la soledad y la complejidad de ser padre en Rooster, una comedia de Bill Lawrence y Matt Tarses que, aseguró, le recuerda a su paso por la exitosa The Office.

La serie se centra en la relación entre Greg (Carell), un escritor superventas que acaba de publicar su último libro, y su hija Katie (Charly Clive), una profesora de universidad que está pasando por una ruptura.

A lo largo de los diez episodios que componen la primera temporada, iniciada ayer en HBO Max, el humor se entremezcla con el componente humano para indagar no solo en las relaciones entre los personajes sino también en la soledad que habita en cada uno de ellos.

"Alguien le preguntó a Matt el otro día de qué trataba la serie y él respondió que, en cierto modo, iba sobre la soledad. Me pareció una respuesta inteligente y me molestó no haberlo dicho yo", comentó entre risas Lawrence.

A la hora de darle forma a Greg y a su mundo interior, Carell sabía que no quería convertirlo en un patán que careciera de todo lo que tiene Rooster, el protagonista de una saga de libros escrita por el autor.

"No es un personaje de dibujos animados. Yo quería que fuera alguien con sentido común y conciencia de sí mismo, como si fueran diferentes matices de quién es y quién quiere llegar a ser, aunque, en última instancia, tal vez no quiera exactamente lo que cree que anhela".

Carell, que aparte de protagonizar Rooster también es uno de sus productores ejecutivos, resaltó además la buena relación con sus compañeros de elenco.

"Me recuerda a mi experiencia en 'The Office' en el sentido de que no había nadie más importante que el otro. Lo único que queríamos todos, incluidos guionistas, productores y el resto del equipo, era que las cosas salieran bien", explicó el intérprete, que se convirtió en un icono de la comedia en Estados Unidos por su papel de Michael Scott en la serie (2005-2013).

Construir la química entre personajes

Los creadores de Rooster, que estrenará un episodio cada semana en HBO Max hasta el 10 de mayo, hicieron hincapié en el proceso de elección de los actores y actrices que dan vida a los personajes de esta historia.

