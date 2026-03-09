Guerra ‘da golpe bajo’ al precio del petróleo

El precio del petróleo rompió la barrera de los $100 dólares por barril, alcanzando niveles que no se veían desde años 2022 e incluso en décadas ante la reducción de producción por parte de los principales productores y la escalada del conflicto en Irán.

En 2022, el valor más alto fue el 1 de mayo, cuando cotizó en $114.67 dólares por barril. La incertidumbre geopolítica ha disparado los precios y generado preocupación en los mercados globales.

Durante las operaciones de ayer por la noche, el precio del crudo llegó a dispararse, alcanzando poco más de los $116.14 dólares por barril a las 22:30 horas.

“El precio del petróleo y de la gasolina siguen al alza porque la guerra y los bombardeos continúan, y con esto se compromete cada vez más la oferta de energéticos a nivel global, sobre todo porque ya no es una guerra de unos cuantos días, sino que amenaza con durar todavía meses”, advirtió Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Por su parte, Carlos Peña, director de análisis de ALOM W Management By Open, explicó que el petróleo no es solo una materia prima que responde a la oferta y la demanda-También es un activo profundamente geopolítico.

“Su precio incorpora expectativas, riesgos y escenarios que todavía no han ocurrido, pero que los inversionistas temen”, aseveró.

Esto refleja la fragilidad estructural del sistema energético mundial y la dependencia que todavía existe de unas cuantas rutas estratégicas para abastecer a la economía global.

Especialmente el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta.

En apenas cinco jornadas de negociación, el precio del petróleo experimentó un aumento superior a $40 dólares por barril, alcanzando los niveles récord de crisis anteriores.

Bolsa asiática se desploma tras alza del barril

Las bolsas asiáticas abrieron con fuertes pérdidas tras el aumento del precio del petróleo, que superó los US$100 por barril por primera vez en casi cuatro años. El Kospi de Corea del Sur cayó un 8.1% y el Nikkei 225 de Tokio retrocedió cerca del 7.3 por ciento. Los retrocesos se reflejaban también en otros mercados: las acciones en Australia y Nueva Zelanda bajaban más del 3 por ciento. Al mismo tiempo, las principales bolsas de China y Hong Kong abrían con pérdidas: Shanghái retrocedía un 1.5% y Shenzhen un 2.9 por ciento. Los precios del crudo subieron a su nivel más alto en más de tres años, debido a la guerra que afecta a grandes productores y bloquea exportaciones desde el Golfo Pérsico. El impacto alcanza especialmente a Japón y Corea del Sur.

Escalada bélica

Conflicto EUA-Israel contra Irán: La ofensiva impulsada por Donald Trump ya afecta los mercados energéticos y podría causar la mayor crisis petrolera desde los años 70

Mercados financieros: Aumenta la aversión al riesgo, sube el tipo de cambio y se mueven varios activos

Oro a la baja: Aunque suele subir en crisis, cae porque inversionistas venden para obtener liquidez ante el alza del petróleo

Reordenamiento energético:

* Europa recuerda su vulnerabilidad energética

* EUA refuerza su papel como gran productor

* Economías emergentes sufren presión fiscal por subsidios a combustibles

* Irán como actor clave: Su ubicación e influencia en rutas energéticas lo vuelven estratégico para el equilibrio mundial

* Impacto global: Más volatilidad en energía, divisas, acciones y materias primas

* Consecuencias inmediatas: Suben gasolina y diésel, además de tasas hipotecarias y costos de endeudamiento en EUA

