John Lithgow, primer actor confirmado para serie de Harry Potter

John Lithgow confirmó su papel como Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter.

En una entrevista, Lithgow expresó que aceptar el papel fue una decisión compleja debido al compromiso de tiempo que implica, pero que está emocionado de formar parte del proyecto.

“Había recibido una llamada telefónica en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me definirá para el último capítulo de mi vida, me temo”, afirmó el actor.

La serie de los libros y peliculas que ha cautivado a generaciones enteras por su mundo mágico, anunció una nueva adaptación pero ahora en la pantalla chica.

Una nueva serie que se estrenará en 2026 o principios de 2027, contará con al menos 7 temporadas para cubrir toda la saga.

Uno de los primeros actores confirmados para este filme fue John Lightgow.

Lithgow es un actor estadounidense nacido el 19 de octubre de 1945 en Rochester, Nueva York. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Lithgow ha demostrado su versatilidad en una amplia variedad de papeles en teatro, cine y televisión.

En teatro, ha ganado dos premios Tony por sus actuaciones en "The Changing Room" y "Sweet Smell of Success".

En cine, ha aparecido en una variedad de películas, incluyendo "The World According to Garp", "Terms of Endearment", "Shrek" y "Interstellar". Ha sido nominado para dos premios de la Academia por sus actuaciones en "The World According to Garp" y "Terms of Endearment".

En televisión, es conocido por su papel como Dick Solomon en la serie de comedia "3rd Rock from the Sun", por el que ganó tres premios Emmy. También ha aparecido en series como "How i met your mother" en donde interpreta a Jerry Whitaker, padre de Barney Stinson.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluyendo seis premios Emmy, dos premios Globo de Oro y dos premios Tony.

También ha sido incluido en el Salón de la Fama del Teatro Americano y ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por lo que se ha creado una gran espectativa y los fans esperan que le de vida a un gran Dumbledore.

Comentarios