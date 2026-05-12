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Escena

Peter Jackson recibe Palma de Oro honorífica en Cannes

El director de 'El Señor de los Anillos', Peter Jackson es homenajeado por su legado en el cine durante la apertura del festival

  • 12
  • Mayo
    2026

El cineasta neozelandés Peter Jackson fue reconocido este martes con la Palma de Oro honorífica en la inauguración del Festival de Cannes, un galardón que el propio realizador calificó como “inesperado” y “milagroso”.

El premio le fue entregado en el Gran Teatro Lumière, tras desfilar por la alfombra roja acompañado del actor Elijah Wood, protagonista de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, cuya icónica música marcó el momento.

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Durante su discurso, Jackson recordó la importancia que ha tenido Cannes en su trayectoria, especialmente en el impulso inicial de la trilogía de El Señor de los Anillos, basada en la obra de J. R. R. Tolkien.

El director rememoró que en 2001 presentó un adelanto de 26 minutos del proyecto, meses antes de su estreno, lo que cambió la percepción de la crítica y de la industria, que inicialmente veía la adaptación como un posible fracaso.

“Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí”, señaló.

De apuesta arriesgada a fenómeno global

La trilogía se convirtió en un hito del cine, acumulando 17 premios Óscar, 11 de ellos para su tercera entrega, y generando cerca de 3,000 millones de dólares en taquilla, consolidándose como una de las sagas más exitosas de la historia.

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El actor Elijah Wood elogió al director al describirlo como un creador que transformó el cine con una obra de gran escala, pero con un enfoque “artesanal” y humano.

Trayectoria y legado

Jackson también recordó sus inicios en Cannes con Bad Taste, cuyo paso por el mercado del festival permitió su distribución en decenas de países, marcando el verdadero despegue de su carrera.

Posteriormente dirigió títulos como King Kong y regresó al universo de Tolkien con la trilogía de El Hobbit.

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En años recientes, ha destacado en el género documental con proyectos como They Shall Not Grow Old y la miniserie The Beatles: Get Back.

Tras la entrega del reconocimiento, las actrices Jane Fonda y Gong Li declararon inaugurada la edición 79 del festival.

En total, 22 películas competirán por la Palma de Oro, cuyo ganador se anunciará el 23 de mayo. Entre los participantes destacan directores como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y cineastas internacionales como Ryusuke Hamaguchi, Paweł Pawlikowski y James Gray.

La ceremonia de clausura también incluirá un homenaje a Barbra Streisand, quien recibirá otra Palma de Oro honorífica.


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