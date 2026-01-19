Podcast
Nacional

Abandonan a recién nacido en contenedor de basura en Sonora

Un vigilante se aproximó a una bolsa negra de plástico para inspeccionarla. Al abrirla, descubrió la presencia de un menor de apenas 32 semanas de gestación

Un bebé recién nacido fue abandonado este lunes dentro de un contenedor de basura en Hermosillo, Sonora.

Así fue encontrado este recién nacido

Estos hechos ocurrieron en las inmediaciones de un campo agrícola, cuando un guardia de seguridad del viñedo escuchó el llanto del menor cuando realizaba un recorrido de vigilancia.

Cuando se aproximó a una bolsa negra de plástico para inspeccionarla, se encontró con el recién nacido de 32 semanas de gestación.

Ante el hallazgo, el menor fue ingreso a la unidad del Seguro Social, en donde se reporta delicado de salud debido a que presenta dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Autoridades iniciaron con las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

