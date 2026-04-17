Selena Gomez y Jennifer Stone regresa para final de temporada

La nostalgia se apodera de los fans de Wizards Beyond Waverly Place con el regreso de Jennifer Stone como Harper Finkle, la entrañable mejor amiga de Alex Russo, personaje interpretado por Selena Gomez.

De acuerdo con información exclusiva de Variety, Stone participará como estrella invitada en la tercera y última temporada de la serie, que funcionará como cierre definitivo de esta secuela de Wizards of Waverly Place.

Reencuentro esperado por los fans

El regreso de Harper marca uno de los momentos más anticipados por la audiencia, al reunir nuevamente a los personajes que protagonizaron la historia original.

La actriz, quien se había alejado temporalmente de la actuación para estudiar enfermería, vuelve así a uno de sus papeles más emblemáticos.

Stone interpretó a Harper en los 106 episodios y dos películas de la serie original, consolidándose como uno de los personajes más queridos por el público.

La tercera temporada constará de solo cuatro episodios y se estrenará en verano de 2026 a través de Disney+, además de su transmisión en Disney Channel.

En esta entrega, la historia retoma el dramático final de la segunda temporada, donde Alex Russo se sacrificó al ingresar a un portal para salvar al mundo. Aunque su destino generó dudas entre los fans, se ha confirmado que el personaje sigue con vida.

Selena Gomez debuta como directora

Además de retomar su papel como Alex, Selena Gomez dará un paso importante en su carrera al dirigir el primer episodio de la temporada, marcando su debut como directora dentro de la franquicia.

El elenco también incluye a David Henrie, Maria Canals Barrera y David DeLuise, junto a nuevas incorporaciones como Janice LeAnn Brown, quien interpreta a Billie, personaje clave en esta etapa.

La trama girará en torno a Billie, quien tras la desaparición de Alex emprende una misión para rescatarla, lo que implicará reunir a la familia Russo y enfrentar una nueva amenaza oscura.

En este contexto, el regreso de Harper no solo aportará un componente emocional, sino también ese toque de humor y lealtad que definió su relación con Alex.

Comentarios