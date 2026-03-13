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Escena

José Ángel Bichir cae de un tercer piso en la Narvarte

Los servicios de emergencia diagnosticaron al actor con diversas lesiones, entre ellas fracturas en el rostro y complicaciones en el abdomen

  • 13
  • Marzo
    2026

El actor mexicano José Ángel Bichir generó preocupación en el medio artístico luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado tras caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió la tarde del viernes 13 de marzo y provocó una rápida movilización de servicios de emergencia en la zona.

Vecinos alertaron a autoridades tras la caída

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el actor fue hallado en la parte baja de un complejo habitacional localizado en el cruce de las calles Uxmal y Xola.

Vecinos del lugar alertaron a las autoridades después de percatarse de que una persona había caído desde uno de los departamentos del edificio. Al llegar al sitio, paramédicos y elementos de seguridad encontraron al intérprete inconsciente y procedieron a brindarle atención médica inmediata.

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Actor fue trasladado al Hospital Rubén Leñero

Tras una primera valoración, los servicios de emergencia diagnosticaron al actor con diversas lesiones, entre ellas fracturas en el rostro y complicaciones en el abdomen, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un reporte oficial actualizado sobre su estado de salud, aunque el hecho encendió las alarmas entre sus seguidores y en el medio del espectáculo mexicano.

Autoridades investigan cómo ocurrió el incidente

Las autoridades capitalinas informaron que el caso ya fue turnado al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Según los primeros informes, el actor habitaba en el tercer piso del edificio desde donde habría ocurrido la caída, por lo que se analizan distintas líneas de investigación para esclarecer lo sucedido.

Forma parte de una familia reconocida de actores

José Ángel Bichir forma parte de una reconocida familia de actores en México. Es hijo del también actor Odiseo Bichir y sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir, integrantes de una de las dinastías más importantes del cine y la televisión en el país.

A lo largo de su carrera ha participado en diversas producciones de cine, teatro y televisión, consolidando su nombre dentro de la industria del entretenimiento.

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Fans reaccionan tras conocerse la noticia

La noticia de su hospitalización rápidamente se difundió en redes sociales, donde fans y colegas han expresado mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas familiares o representantes del actor puedan ofrecer más información sobre su evolución médica y las circunstancias que rodearon este incidente.


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