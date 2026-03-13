Bradley Cooper suena para dirigir la precuela de 'Ocean’s'

El actor y director Bradley Cooper se perfila como el principal candidato para dirigir y protagonizar la nueva precuela del universo de Ocean's Eleven, un proyecto que desarrolla Warner Bros. junto a la productora LuckyChap.

De acuerdo con reportes recientes de la industria, Cooper está en conversaciones avanzadas para asumir el control creativo del filme después de que el director Lee Isaac Chung abandonara el proyecto por diferencias creativas. Antes que él, el cineasta Jay Roach también estuvo vinculado brevemente a la producción.

Margot Robbie lidera el reparto

La actriz Margot Robbie está confirmada como protagonista y productora a través de su compañía LuckyChap Entertainment. Si las negociaciones prosperan, Cooper compartiría pantalla con ella mientras también se encarga de la dirección y posiblemente del guion.

El libreto inicial fue escrito por Carrie Solomon y se basa en los personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell para la película original.

De concretarse, este sería el cuarto largometraje dirigido por Cooper, tras A Star Is Born, Maestro y Is This Thing On?.

Un atraco glamoroso en la Europa de los 60

La historia se ambientará en la Europa de los años 60, con escenarios como Mónaco durante el Gran Premio de 1962. El filme apostará por un tono elegante y retro, con yates, autos de carrera y la alta sociedad europea como telón de fondo.

Según reportes de la industria, la trama incluiría un gran atraco en un yate durante el evento automovilístico, combinado con una historia romántica y de aventura al estilo clásico.

Además, existen fuertes indicios de que los personajes de Cooper y Robbie podrían interpretar a los padres de Danny Ocean, el icónico ladrón interpretado por George Clooney en la trilogía moderna de la saga.

Una nueva etapa para la franquicia

La saga cinematográfica comenzó con Ocean's Eleven, protagonizada por el Rat Pack encabezado por Frank Sinatra. Décadas después, el director Steven Soderbergh revitalizó la franquicia con la trilogía iniciada en 2001, que incluyó a figuras como Brad Pitt, Matt Damon y Julia Roberts.

El universo también se expandió con el spin-off Ocean's Eight, protagonizado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna.

Mientras tanto, Clooney ha confirmado que trabaja en una nueva película de la saga centrada en la banda original ya envejecida, retomando el espíritu de los atracos ingeniosos que caracterizan a la franquicia.

La precuela producida por LuckyChap forma parte del acuerdo creativo que la compañía de Robbie firmó con Warner Bros. tras el éxito mundial de Barbie, que superó los 1.400 millones de dólares en taquilla. Por ahora, el estudio no ha hecho comentarios oficiales sobre la posible participación de Cooper como director.

Comentarios